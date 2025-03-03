За рік кількість інклюзивних груп у дитсадках Миколаєва зросла на 30%

Інклюзивна група у дитячому садочку, фото: Freepik

Впродовж 2024 року кількість інклюзивних груп у дитячих садочках Миколаєва зросла на 30%: з 90 до 118 груп.

Про це повідомила керівниця управління освіти Миколаївської міської ради Ганна Личко під час брифінгу 28 лютого, пишуть «МикВісті».

— Якщо говорити про кількість інклюзивних груп, то вона у нас і на жаль, і на щастя зростає. На жаль, тому що у нас таких дітей стає все більше. На щастя, тому що ми можемо собі це дозволити, відкрити і надавати ті освітні послуги, які потребують діти з особливими потребами. Якщо на початок навчального року у нас було 90 інклюзивних груп, в яких було 137 дітей. То на сьогоднішній день ми вже маємо 118 груп і в них 237 дітей, – повідомила Ганна Личко.

Водночас у школах міста кількість інклюзивних класів збільшилась на 7%, додала вона.

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— Щодо інклюзії в закладах загальної середньої освіти, то тут так само, на жаль, констатуємо збільшення кількості дітей, які потребують такого навчання. Кількість інклюзивних класів на сьогодні у нас складає 308, у порівнянні з попереднім навчальним роком – 288. На сьогоднішній день у них дітей 463, у порівнянні з минулим роком, де була 421 дитина, – сказала Ганна Личко.

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Ще у серпні 2024 року Миколаївська міська рада затвердила цільову програму «Миколаїв без бар’єрів» на 2024-2026 роки. Програма має забезпечити можливість формуванню комплексної системи реабілітації та інтеграції осіб з інвалідністю, посилення соціального захисту осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення.

А у червні у Миколаєві відбулась конференція «Безбар’єрна Україна», де представили «Довідник безбар’єрності». Під час неї депутат міської ради Юрій Степанець нагадав, що влада Миколаєва має зосереджувати більше уваги на питанні безбар’єрності та доступності міської інфраструктури для людей з інвалідністю.

Зазначимо, що згідно даних рейтингу Доступно.UA, у 2021 році Миколаїв посів 13 місце серед 19 великих міст серед доступності.