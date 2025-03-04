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У Миколаєві не вистачає суддів: Вища рада правосуддя шукає кандидатів

Ленінський районний суд міста Миколаєва перейменували на Інгульський районний суд міста. Фото: «МикВісті»Ленінський районний суд міста Миколаєва перейменували на Інгульський районний суд міста. Фото: «МикВісті»

У судах Миколаєва не вистачає суддів через найбільше навантаження щодо розгляду справ по області

Про це повідомляє «Закон і Бізнес».

Зазначається, що нестача суддів суттєво позначається на строках розгляду справ. Тому Вища кваліфікаційна комісія суддів шукає 4 суддів у відрядження до Ленінського районного суду Миколаєва.

Кандидати мають направити до Вищої кваліфікаційної комісії суддів України відповідні документи до 11 березня. Після цього ВККС розгляне заявки та обере суддів.

Нагадаємо, що Верховна Рада ухвалила закон, який передбачає перейменування 103 судів в рамках декомунізації. У Миколаївській області перейменували три суди.

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