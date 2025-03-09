У січні на Миколаївщині знизилась захворюваність на туберкульоз легенів

Забір крові у пацієнта. Архівне фото: «МикВісті»

У січні 2025 році в Миколаївській області спостерігається зниження кількості випадків туберкульозу легенів. Так, зафіксували 27 нових випадків, тоді як у січні минулого року цей показник був — 50.

Як повідомили у Миколаївському обласному центрі контролю та профілактики хвороб МОЗ України, у січні цього року зареєстрували 50 нових випадків захворювання на туберкульоз органів дихання, це показник залишився на рівні минулого року.

За даними медиків, протягом 2024 року в області зареєстрували 458 пацієнтів з туберкульозом органів дихання, з яких 371 діагноз був бактеріологічно підтверджений. Зазначається, що із 443 людей, які мали туберкульоз легенів, 362 випадки підтвердили лабораторно.

Раніше, начальниця управління охорони здоровʼя Миколаївської ОВА Ірина Ткаченко повідомила, що кількість випадків активного захворювання на туберкульоз у Миколаївській області станом на 2024 рік складає 710 осіб. Крім того, у 2019 році Миколаївська область посідала перше місце за захворюваністю та поширеністю мультирезистентного туберкульозу.

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Що людина має знати про туберкульоз?

Це інфекційне захворювання, збудником якого є мікобактерія туберкульозу, яку ще називають паличкою Коха.

Передається захворювання повітряно-крапельним шляхом, зазвичай через кашель, чхання або спільне використання предметів побуту з хворою людиною.

Хоча туберкульоз може впливати на будь-кого, найбільш вразливими групами є люди зі слабким імунітетом, наприклад, ВІЛ/СНІД-інфіковані, або ті, хто живе або працює у зоні високого ризику (наприклад, в недостатньо гігієнічних умовах або в зоні з великою кількістю хворих на туберкульоз).

У 90% людей хвороба вражає легені. Рідше захворювання може ушкодити й інші органи: нирки, хребет, мозок, лімфатичні вузли, кишечник, шкіру, статеві органи тощо. Позалегеневий туберкульоз не є заразним і загрожує життю лише тих людей, які захворіли.

Розрізняють 2 стани, пов’язані з туберкульозом: латентна туберкульозна інфекція та захворювання на туберкульоз. Людина з латентною ТБ-інфекцією зазвичай не відчуває жодних симптомів, почувається добре і не може передавати бактерії туберкульозу іншим. Рентгенограма легень при латентній формі не показує жодних змін, а мазок мокротиння є негативним. Втім, туберкуліновий шкірний тест (проба Манту) чи аналіз крові на гамма-інтерферон покаже наявність ТБ-інфекції.