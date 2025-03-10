Температурний рекорд у Миколаєві: синоптики зафіксували найвищу температуру за 8 березня
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- Аліса Мелік-Адамян
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12:05, 10 березня, 2025
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У суботу, 8 березня, в Миколаєві зафіксували перевищення абсолютного максимуму температури.
За даними Миколаївського гідрометцентру, максимальна температура сягнула +21,0°С.
Попередній рекорд в 1999 році становив +17,7°С.
Фахівці нагадують, що абсолютний максимум температури повітря за весь період спостережень у Миколаєві та області було зафіксовано 16 липня 2024 року — тоді стовпчики термометрів показали +41,6°С.
Нагадаємо, за прогнозом синоптиків сьогодні, 10 березня, в області очікується мінлива хмарність, без опадів. Температура вдень підніметься до +18°C.
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