Температурний рекорд у Миколаєві: синоптики зафіксували найвищу температуру за 8 березня

Миколаїв, архівне фото: «МикВісті»

У суботу, 8 березня, в Миколаєві зафіксували перевищення абсолютного максимуму температури.

За даними Миколаївського гідрометцентру, максимальна температура сягнула +21,0°С.

Попередній рекорд в 1999 році становив +17,7°С.

Фахівці нагадують, що абсолютний максимум температури повітря за весь період спостережень у Миколаєві та області було зафіксовано 16 липня 2024 року — тоді стовпчики термометрів показали +41,6°С.

Нагадаємо, за прогнозом синоптиків сьогодні, 10 березня, в області очікується мінлива хмарність, без опадів. Температура вдень підніметься до +18°C.