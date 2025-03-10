  • понеділок

    10 березня, 2025

  • 12.1°
    Похмуро

    Миколаїв

  • 10 березня , 2025 понеділок

  • Миколаїв • 12.1° Похмуро

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2025 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

Температурний рекорд у Миколаєві: синоптики зафіксували найвищу температуру за 8 березня

Миколаїв, архівне фото: «МикВісті»Миколаїв, архівне фото: «МикВісті»

У суботу, 8 березня, в Миколаєві зафіксували перевищення абсолютного максимуму температури.

За даними Миколаївського гідрометцентру, максимальна температура сягнула +21,0°С.

Попередній рекорд в 1999 році становив +17,7°С.

Фахівці нагадують, що абсолютний максимум температури повітря за весь період спостережень у Миколаєві та області було зафіксовано 16 липня 2024 року — тоді стовпчики термометрів показали +41,6°С.

Нагадаємо, за прогнозом синоптиків сьогодні, 10 березня, в області очікується мінлива хмарність, без опадів. Температура вдень підніметься до +18°C.

Останні новини про: Прогноз погоди

В Одесі 6 березня зафіксували температурний рекорд дня
Синоптики прогнозують сонячні та теплі вихідні на Миколаївщині
На Миколаївщині очікується до 18 градусів тепла та без опадів
Реклама

Читайте також:

новини

«Але я захоплююсь звитяжністю Шухевича!», — миколаївський «пропозиціонер» Береза виправдовується після слів про Кобзаря

Світлана Іванченко
новини

«Йди з посади», — мовний омбудсмен Кремінь обурений заявою миколаївського політика Берези про Кобзаря

Світлана Іванченко
новини

«Дід з вусами», — миколаївський депутат Береза вважає Тараса Шевченка продуктом радянської пропаганди

Світлана Іванченко
новини

У Первомайську планують витратити ₴1,5 млн на озеленення міста

Світлана Іванченко
новини

«Кожен з них не просто ім'я зі списку», — у Миколаєві пройшов автопробіг-нагадування про полонених і безвісти зниклих військових

Юлія Бойченко

Останні новини про: Прогноз погоди

На Миколаївщині очікується до 18 градусів тепла та без опадів
Синоптики прогнозують сонячні та теплі вихідні на Миколаївщині
В Одесі 6 березня зафіксували температурний рекорд дня

За добу на Миколаївщині виникла 21 пожежа, дві — через російські атаки

Трамп: США майже відновили обмін розвідданими з Україною

4 години тому

В одному з районів Миколаєва кілька днів не буде води

Головне сьогодні