Кухарі Комунального виробничого підприємства з організації харчування в навчальних закладах почали готувати за новим весняним меню

З 1 березня 2025 року кухарі Комунального виробничого підприємства з організації харчування в навчальних закладах Миколаєва почали готувати для школярів за новим сезонним меню — весняним.

Його розробляли спеціалісти КВП, враховуючи смаки, вподобання дітей, зауваження батьків та сезонний асортимент продуктів. Меню затвердило Головне Управління Держпродспоживслужби в Миколаївській області.

Меню Комунального виробничого підприємства з організації харчування в навчальних закладах Миколаєва

У переліку страв запіканки, корисні крупи, свіжі овочі та фрукти, яйця, м'ясо курятини та риба, кисломолочні продукти та багато іншого. Щодня школярі отримують збалансований, корисний та поживний сніданок.

На сьогодні таким гарячим харчуванням безкоштовно забезпечуються учні початкових класів. Середня та старша школа має змогу оплатити відповідну послугу.

Якщо батькам з якихось причин не підходять страви з запропонованого меню, вони можуть для своїх дітей придбати щось інше у шкільних їдальнях. Співробітники КВП готують різноманітний асортимент страв в навчальних закладах, де працюють повноцінні харчоблоки. У школах, де є лише буфети, з об’єктивних причин меню дещо обмежене.

Меню Комунального виробничого підприємства з організації харчування в навчальних закладах Миколаєва

Сьогодні співробітники підприємства стикаються з чималими викликами сьогодення, серед яких: ріст цін на продукти харчування, відключення світла, постійні повітряні тривоги та інформація про мінування навчальних закладів. Але попри все організація роботи КВП постійно вдосконалюються, запроваджуються нові механізми роботи.

«Спільно з Управлінням освіти Миколаївської міської ради ми систематично працюємо над оновленням шкільних харчоблоків та удосконаленням власної роботи. Триває постійне навчання наших кухарів, вони постійно підвищують власну кваліфікацію. Змінюється на краще і меню — йде контроль за організацією харчування в закладах освіти, аби діти отримували корисні, збалансовані та безпечні страви щодня. Шановні батьки, побажання, зауваження з питань організації харчування дітей в закладах освіти можна надсилати на електронну пошту Комунального виробничого підприємства з організації харчування у навчальних закладах combinat05475854@ukr.net», — зазначив директор КВП Віктор Васильєв.

Сьогодні ж кухарі підприємства продовжують сумлінно виконувати свою роботу та готують для школярів, вихованців дитячих садків та працівників критичної інфраструктури. Комунальне виробниче підприємство з організації харчування у навчальних закладах запрошує долучитись до свого колективу кухарів. За більш детальною інформацією можна звернутися за номерами: 067 187 03 15 та 093 764 9164.

Меню Комунального виробничого підприємства з організації харчування в навчальних закладах Миколаєва

Меню Комунального виробничого підприємства з організації харчування в навчальних закладах Миколаєва

Раніше повідомлялось, що у Миколаєві школярі початкових класів продовжать отримувати безкоштовне харчування до кінця навчального року. Крім того, розглядається можливість безкоштовного харчування і учнів старших класів за рахунок держбюджету.