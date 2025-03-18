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860 тис. працездатних переселенців залишаються без роботи, — Мінсоцполітики

Жінка з валізою та дитиною. Ілюстративне фото: Sud.uaЖінка з валізою та дитиною. Ілюстративне фото: Sud.ua

В Україні налічується 860 тисяч внутрішньо переміщених осіб, які можуть працювати, але наразі не мають роботи. Водночас понад 90% із них не зверталися до центрів зайнятості.

Про це повідомили у Міністерстві соціальної політики.

За даними відомства, у 2024 році лише 63 тисячі працездатних переселенців зареєструвалися в центрах зайнятості.

У міністерстві відзвітували, що впроваджують комплексні програми для покращення ситуації. Зокрема щодо забезпечення житлом, догляду за дітьми та соціальної підтримки. Однак у відомстві не надали конкретних даних щодо ефективності цих заходів.

Нагадаємо, що Миколаївська область входить до числа регіонів, де переселенці найактивніше купують житло за держпрограмою компенсацій. Також найбільше квартир та будинків придбали на Київщині, Харківщині, Чернігівщині. 

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