Що зміниться для українців із 1 квітня: пенсії, тарифи та субсидії

Пенсіонери. Ілюстративне фото: UNHCR

З початку квітня на українців чекають кілька важливих змін у соціальній сфері. Відбудеться перерахунок пенсій для однієї категорії пенсіонерів, тарифи на комунальні послуги залишаться без змін, а платіжки за опалення у квітні будуть суттєво меншими.

Яких змін чекати у соціальній сфері наступного місяця йдеться у матеріалі РБК-Україна.

Кому підвищать пенсію

У березні Пенсійний фонд уже провів щорічну індексацію, але не для всіх. З 1 квітня перерахунок пенсій відбудеться для працюючих пенсіонерів.

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Підвищення виплат відбуватиметься автоматично без необхідності звертатися до органів ПФУ. Сума, на яку підвищиться пенсія, індивідуальна для кожного отримувача відповідно до оновленого страхового стажу.

Як розповіла перша заступниця міністра соціальної політики України Дарія Марчак в коментарі РБК-Україна, підвищення пенсії у квітні буде залежати від того, скільки місяців особа працює і який розмір внесків сплачує.

«Відповідно, якщо ви сплачуєте внески з мінімальної заробітної плати, то очевидно, що зростання буде не дуже суттєвим. Якщо це внески з великої заробітної плати, то тоді і зростання буде відповідно відчутним», — зазначила Дарія Марчак.

Крім того, пенсіонери отримуватимуть надбавки за вік:

у 70 років: +300 гривень до пенсії;

у 75 років: +456 гривень;

у 80 років і більше: +570 гривень.

Що буде з тарифами після завершення опалювального сезону

Через теплу погоду у березні в багатьох регіонах місцева влада достроково завершила опалювальний сезон. Це означає, що:

у квітневих платіжках не буде нарахувань за опалення;

загальна сума комунальних платежів за місяць значно зменшиться.

Щодо інших тарифів, змін поки не передбачається, оскільки на час воєнного стану діє урядовий мораторій на їх підвищення.

Електроенергія

Тариф становить 4,32 гривень/кВт-год. Власники двозонних лічильників можуть сплачувати за електрику вдвічі менше в нічні години: з 23:00 до 07:00 — 2,16 гривень/кВт-год.

Газопостачання

Побутові споживачі України, серед яких більшість є абонентами «Нафтогазу», за тарифним планом «Фіксований» сплачуватимуть за газ 7,96 гривень/куб.м. У решти постачальників ціни трохи відрізняються, але не перевищують 10 гривень/куб.м.

Холодне водопостачання

Мешканці великих міст України продовжують сплачувати за холодне водопостачання за тарифами, які не переглядалися Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг із «довоєнного» періоду.

Проте водоканали можуть збільшувати плату за абонентське обслуговування. Також у менших населених пунктах рішення щодо тарифів ухвалює місцева влада, а не НКРЕКП, тому можливий перегляд вартості.

Субсидії у квітні 2025 року

Для переважної більшості отримувачів субсидій наступного місяця ніяких змін не очікується, адже у жовтні Пенсійний фонд перерахував розмір допомоги від держави на оплату ЖКГ до кінця квітня 2025.

До того ж від початку року субсидія на оплату комунальних послуг надається домогосподарствам за оновленим механізмом — на підставі розміру сукупного доходу за місяць.

Крім того, з січня в Україні запроваджено новий вид субсидії для внутрішньо переміщених осіб. Крім допомоги на оплату комунальних послуг ВПО можуть оформити субсидію на оренду житла. Для цього необхідно мати офіційний договір з власником квартири чи дому, зареєстрований у Пенсійному фонді.

На цей вид субсидії можуть розраховувати родини переселенців, які витрачають на оренду понад 20% доходів.

Раніше повідомлялось, що З 1 березня понад 10 мільйонів пенсіонерів України отримають підвищення пенсій на 11,5%.