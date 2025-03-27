УП: екс-депутат Комарницький втік за кордон, використавши авто для перевезення загиблих військових

Автомобіль із табличкою «200», який розвідував шлях для втечі Комарницького за кордон, скриншот з відео «УП»

Колишній депутат Київської міської ради Денис Комарницький виїхав за кордон, скориставшись схемою, у якій для розвідки маршруту використовували автомобіль із табличкою «200». Такі машини призначені для перевезення загиблих українських військових.

Про це йдеться в розслідуванні «Української правди».

За даними журналіста Юрія Ткача, один із учасників схеми — Юрій Довгаленко — розповів слідчим, що допоміг ексдепутату втекти. Він залучив трьох знайомих, у яких, як і в нього самого, були посвідчення гласних позаштатних працівників оперативного підрозділу СБУ.

Зазначається, що 11 лютого вони приїхали по Комарницького на двох автомобілях Toyota Land Cruiser із номерами, яких немає у базі поліції. Його забрали з котеджного містечка під Києвом і вирушили в бік кордону.

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Попереду їхав камуфльований автомобіль із табличкою «200», щоб перевіряти обстановку на шляху. За ним на відстані 30 кілометрів слідувала ще одна Toyota Land Cruiser, яка теж стежила за ситуацією на дорозі та повідомляла про блокпости.

Біля Хуста на заправці Комарницького мали зустріти двоє працівників управління стратегічних розслідувань Нацполіції Закарпаття. Один із них — Віталій Безкровний, якого вже затримали, — зізнався, що знайшов людину, яка погодилася переправити ексдепутата через кордон.

Що відомо

Раніше Департамент стратегічних розслідувань Нацполіції повідомив, що трьох правоохоронців звільнили через їхню участь у цій схемі. Їм уже оголошено підозру.

Нагадаємо, у лютому НАБУ та Спеціалізована антикорупційна прокуратура провели операцію «Чисте місто», спрямовану на боротьбу з корупцією у земельній та бюджетній сферах Києва.

За даними слідства, до злочинної організації причетний колишній депутат Київської міської ради, ім'я якого правоохоронці офіційно не назвали. Водночас журналісти та «Центр протидії корупції» припустили, що йдеться про бізнесмена Дениса Комарницького, який у минулому очолював фракцію «Блоку Леоніда Черновецького».

Як стверджують розслідувачі «Української правди», під час обшуків Комарницький ще перебував в Україні, але після спроби виїхати за кордон його оголосили в розшук.

У березні журналіст Михайло Ткач повідомив, що ексдепутата знайшли за кордоном, але без уточнення країни. За даними «Укрінформу», Комарницький наразі перебуває в Австрії.