Миколаївській тренерці з фехтування вручили державну нагороду
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- Даріна Мельничук
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18:33, 27 березня, 2025
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Заслуженій тренерці України та директорці Миколаївської спеціалізованої дитячо-юнацької спортивної школи олімпійського резерву з фехтування Ларисі Павленко присвоїли державну нагороду за значні заслуги у професійній діяльності.
Про це повідомляє Миколаївська обласна державна адміністрація.
У повідомленні зазначили, що Лариса Павленко виховала багатьох відомих спортсменів. Серед них миколаївська рапіристка Аліна Полозюк, яка стала срібною призеркою у складі збірної України на Кубку світу з фехтування.
Указом Президента України їй присвоїли почесне звання «Заслужений працівник фізичної культури і спорту України» за значні заслуги у зміцненні української державності, вагомий особистий внесок у розвиток суспільного життя та сумлінне виконання професійного обов’язку.
«Вітаю з нагородою. Дякую за спортивні здобутки, виховання здорової нації та уславлення рідної Миколаївщини на європейських та світових майданчиках», — сказав Віталій Кім під час вручення нагороди.
Нагадаємо, в Миколаєві до третьої річниці повномасштабного вторгнення Росії на територію України військові та волонтери отримали нагороди «За оборону Миколаєва».
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