Миколаївській тренерці з фехтування вручили державну нагороду

Заслужена тренерка України Лариса Павленко та начальник Миколаївської ОВА Віталій Кім. Фото: Миколаївська ОВА

Заслуженій тренерці України та директорці Миколаївської спеціалізованої дитячо-юнацької спортивної школи олімпійського резерву з фехтування Ларисі Павленко присвоїли державну нагороду за значні заслуги у професійній діяльності.

Про це повідомляє Миколаївська обласна державна адміністрація.

У повідомленні зазначили, що Лариса Павленко виховала багатьох відомих спортсменів. Серед них миколаївська рапіристка Аліна Полозюк, яка стала срібною призеркою у складі збірної України на Кубку світу з фехтування.

Указом Президента України їй присвоїли почесне звання «Заслужений працівник фізичної культури і спорту України» за значні заслуги у зміцненні української державності, вагомий особистий внесок у розвиток суспільного життя та сумлінне виконання професійного обов’язку.

«Вітаю з нагородою. Дякую за спортивні здобутки, виховання здорової нації та уславлення рідної Миколаївщини на європейських та світових майданчиках», — сказав Віталій Кім під час вручення нагороди.

Заслуженій тренерці з Миколаєва Ларисі Павленко присвоїли державну нагороду. Фото: Миколаївська ОВА

Заслуженій тренерці з Миколаєва Ларисі Павленко присвоїли державну нагороду. Фото: Миколаївська ОВА

Нагадаємо, в Миколаєві до третьої річниці повномасштабного вторгнення Росії на територію України військові та волонтери отримали нагороди «За оборону Миколаєва».