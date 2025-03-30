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Доходи у ₴15 млн: Зеленський оприлюднив декларацію за 2024 рік

Олена та Володимир Зеленські. Фото: Олена Зеленська / FacebookОлена та Володимир Зеленські. Фото: Олена Зеленська / Facebook

За 2024 рік за декларацією загальний дохід президента Володимира Зеленського та його родини становив 15 мільйонів 286 тисяч 193 гривні, з яких 8 мільйонів 585 тисяч 532 гривні надійшли від погашення Облігацій внутрішніх державних позик України (ОВДП).

Відомості про це внесені у декларацію, повідомляє пресслужба президента.

Доходи родини формувалися із заробітної плати президента, банківських відсотків і доходів від оренди власної нерухомості – сума, що склала 6 мільйонів 700 тисяч 661 гривню. Порівняно з минулим роком, зростання доходів було пов’язане з поверненням повних орендних платежів, а залишок грошових коштів на кінець року майже не змінився. Інші активи, зокрема нерухомість і транспорт, також залишилися без суттєвих змін.

За декларацією, заробітна плата Володимира Зеленського становила 336 тисяч гривень. Як і раніше, президент має наступне майно:

  • квартиру у Києві площею 131,9 квадратних метрів;
  • два гаражі у Києві (20,9 квадратних метрів і 20,7 квадратних метри);
  • 25% квартири у Києві площею 254,5 квадратних метрів, спільно з братами Шефірами;
  • 50% квартири у Києві площею 198,6 квадратних метрів, спільно з Сергієм Шефіром.

Перша леді Олена Зеленська володіє:

  • квартирою у Кримі (Лівадія) площею 129,8 квадратних метрів і паркомісцем на 16,1 квадратних метрів;
  • 33% нежитлового приміщення площею 337,8 квадратних метрів, яке знаходиться у спільній власності з Оленою та Ларисою Шефір;
  • квартирою у Києві площею 284 квадратних метри.

З 2014 року Володимир та Олена Зеленські також мають право користування квартирою у Великій Британії площею 91,9 квадратних метрів та державною дачею у Києві з господарськими будівлями і спорудами загальною площею 4011,10 квадратних метрів.

Також, як і раніше, Зеленський володіє автомобілем LAND ROVER 2016 року випуску, а його дружина – MERCEDES-BENZ S 500 4 MATIC 2014 року. Подружжя також має коштовні годинники таких брендів, як Breguet, Rolex, Tag Heuer, Piaget і Bovet.

Нагадаємо, що голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім задекларував, що володіє шістьма квартирами і двома автомобілями, а разом із дружиною зберігає готівкою понад 95 тисяч доларів і 500 тисяч гривень.

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