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Мер Сєнкевич обговорив з Данією створення у Миколаєві спеціальної економічної зони

Представники бізнесу Королівства Данія відвідали Миколаїв. Фото: Миколаївська міська радаПредставники бізнесу Королівства Данія відвідали Миколаїв. Фото: Миколаївська міська рада

Міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич обговорив з представниками Данського експортно-інвестиційного фонду  необхідність спеціальної економічної зони для міста.

Про це він написав у своєму Telegram-каналі.

Представники бізнесу Королівства Данія завітали до Миколаєва 31 березня, аби обговорити потенційну співпрацю. Олександр Сєнкевич наголосив, що зараз створення сприятливих умов для бізнесу — це ключові питання, які обговорює місто з потенційними партнерами.

«Окремо наголосили на необхідності спеціальної економічної зони, яка створить сприятливі умови для бізнесу, залучить інвестиції та допоможе у відновленні міста. Це ключовий фактор, який ми просуваємо серед потенційних партнерів», — зазначив він.

Також з представниками Данського експортно-інвестиційного фонду Олександр Сєнкевич обговорив потенційну співпрацю.

«Вже зараз аналізуємо, чим можемо бути корисні інвесторам: це інфраструктурні проєкти, виробництво, логістика. Водночас важливо, щоб і бізнес розумів, чому Миколаїв цікавий для інвестицій — вигідне розташування, потенціал робочої сили та можливості для розвитку», — додав мер міста.

Представники бізнесу Королівства Данія відвідали Миколаїв. Фото: Миколаївська міська радаПредставники бізнесу Королівства Данія відвідали Миколаїв. Фото: Миколаївська міська рада
Представники бізнесу Королівства Данія відвідали Миколаїв. Фото: Миколаївська міська радаПредставники бізнесу Королівства Данія відвідали Миколаїв. Фото: Миколаївська міська рада
Представники бізнесу Королівства Данія відвідали Миколаїв. Фото: Миколаївська міська радаПредставники бізнесу Королівства Данія відвідали Миколаїв. Фото: Миколаївська міська рада

Нагадаємо, що у 2023 році Миколаїв піднімав питання створення вільної економічної зони для міста. Секретар Миколаївської міської ради Дмитро Фалько вважає, це допоможе відкрити «вікно можливостей» для інвесторів, які прийдуть у Миколаїв та будуть готові вкладати гроші у бізнес.

Тоді про спеціальну економічну зону говорив і мер Миколаєва Олександр Сєнкевич. Він зазначив, що з приводу економічних ризиків спілкувався з президентом Володимиром Зеленським.

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