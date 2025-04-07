Генштаб проти законопроєкту про демобілізацію: побоювання масового звільнення військових

Генштаб проти законопроєкту про демобілізацію військовослужбовців, фото: novynarnia.com

Міністерство оборони розробило законопроєкт, який передбачає демобілізацію та ротацію військовослужбовців під час дії воєнного стану. Однак Генеральний штаб Збройних сил України висловив заперечення щодо цього документа.

Як повідомляє «Українська правда», у відомстві ще в січні підтвердили, що законопроєкт готовий. Утім, у Генштабі занепокоєні потенційними наслідками його реалізації. За оцінками військового керівництва, одночасне звільнення великої кількості бійців призведе до серйозного скорочення бойового складу армії.

Йдеться про можливу демобілізацію 108 тисяч військових, з яких 14 тисяч — офіцери. Таку інформацію журналісти отримали від кількох народних депутатів.

На сьогодні ситуація не змінилася: попри готовність документа, він досі не має підтримки Генштабу. У ЗСУ наголошують, що ухвалення такого закону можливе лише за умови достатнього комплектування армії для ведення війни з Росією.

Ще у 2023 році міністр оборони Рустем Умєров оголосив, що повна демобілізація для військовослужбовців буде можливою тільки після війни. Однак, поки триває війна, військові зможуть отримати «перепочинок або часткове звільнення».