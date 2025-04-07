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Mykolaiv Blue Economy: на Миколаївщині проводять фотоконкурс про водну стихію регіону

Краєвид Миколаєва. Архівне фото «МикВісті»Краєвид Миколаєва. Архівне фото «МикВісті»

Усіх охочих запрошують взяти участь у фотоконкурсі «Mykolaiv Blue Economy: Відкрий для себе водну стихію регіону», який триватиме до 30 квітня цього року. 

Як зазначають організатори, конкурс проходить у межах European Maritime Day 2025 та покликаний показати через об'єктив фотокамери унікальність та потенціал «блакитної економіки» Миколаївщини.

«Українська Асоціація Центрів Підтримки Бізнесу шукає світлини, які надихають і розкривають потенціал водних ресурсів Миколаївської області: від човнів і риболовлі до суднобудування й інновацій у сфері сталого використання водойм. Участь може взяти кожен охочий!», — йдеться у повідомленні.

Участь може взяти і професійні фотографи, і аматори. Найкращі роботи представлять на тематичній фотовиставці. Переможців чекають цінні професійні призи.

Конкурсні номінації:

  • «Жива вода» (природна краса водойм).
  • «Людина і вода» (повсякденне життя, робота, відпочинок).
  • «Портові історії» (логістика, транспорт, інфраструктура).
  • «Мрії на хвилях» (інновації, екологічні ініціативи, майбутнє).

Фото просять надсилати виключно в електронному форматі на адресу: info@uabsc.org. З деталями участі та технічними вимогами можна ознайомитися у Положенні конкурсу за посилання.

Раніше миколаївська школа концептуальної та арт-фотографії проводила конкурс «MYPH Photography Prize 2024».

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