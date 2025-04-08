Військовослужбовці увійшли до переліку найзатребуваніших професій в Україні, — аналітика

У березні цього року професія військовослужбовця вперше з’явилася серед десяти найзатребуваніших на українському ринку праці. А середня зарплата в країні збільшилась до 24 тисяч гривень.

Про це свідчать дані аналітичного дослідження Work.ua.

Загалом за місяць роботодавці розмістили майже 99 тисяч вакансій, зберігаючи активність на рівні лютого. У рейтингу професій на 12% зросла кількості запитів, у яких роботодавці зазначають пріоритет для ветеранів. В категорії «військовослужбовець» опублікували 1697 вакансій, а в розділі «сили оборони» — 8794.

Примітно, що в березні на 7% зросла частка жінок серед кандидатів на військові вакансії, тоді як кількість чоловіків залишилася стабільною.

Крім військових посад, до переліку найбільш популярних професій традиційно увійшли продавці-консультанти, водії, менеджери з продажу, бухгалтери, логісти. Відновлюється також сезонна активність у сфері послуг: на 43% зросла кількість вакансій для покоївок, на 22% — для офіціантів, а також на 20% для прибиральників та 18% — для адміністраторів готелів.

Work.ua також відзначає, що попит на віддалену роботу залишається стабільно високим, а активність пошукачів загалом зросла на 3%. Найвищу конкуренцію за робочі місця традиційно фіксують у Вінницькій, Львівській і Київській областях.

Зазначається, що кількість вакансій збільшилась у Волинській (+7%), Вінницькій (+6%), Чернівецькій (+5%), Кіровоградській і Закарпатській (по +3%) областях.

За даними дослідження, у березні середня заробітна плата в Україні зросла на 500 гривень та сягнула 24 тисяч гривень. Зростання зарплат стало одним із ключових позитивних сигналів на ринку праці на початку весни.

Найвищі зарплати, як і раніше, пропонуються для вакансій у Силах оборони, IT-секторі та на керівних посадах. Так, на ринку праці вирізняються такі високі рівні оплати: брокери — 60 тисяч гривень, ортодонти — 58,7 тисяч гривень, водії-міжнародники — 55 тисяч гривень, ендодонтисти — 55 тисяч гривень, рієлтори — 53,5 тисяч гривень, а також бізнес-аналітики, монолітники, радіотехніки та рихтувальники — по 50 тисяч гривень.

Найбільше підвищення середньої зарплати зафіксували у сфері культури, музики та шоу-бізнесу — на 11%, до 25 тисяч гривень. У сфері маркетингу, реклами та PR винагорода зросла до 29,5 тисяч гривень (+7%), а у сфері юриспруденції — до 23,9 тисяч гривень (+6%). Аналогічне зростання спостерігалося у сільському господарстві (26,5 тисяч гривень) та нерухомості (52,5 тисяч гривень).

Раніше повідомлялось, що ринок праці в Україні відновився на 93% після трьох років з початку повномасштабного вторгнення.