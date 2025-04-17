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Астрономи виявили ознаки життя на далекій планеті

Астрономи виявили можливі ознаки життя на далекій планеті. Фото: The New York Times.Астрономи виявили можливі ознаки життя на далекій планеті. Фото: The New York Times.

Астрономи виявили прояви позаземного життя не в нашій Сонячній системі, а на масивній планеті, відомій як K2-18b, що обертається навколо зорі за 120 світлових років від Землі.

Про це повідомляє The New York Times.

Повторний аналіз атмосфери екзопланети вказує на велику кількість молекул, які на Землі мають лише одне відоме джерело: живі організми, такі як морські водорості.

За словами астронома з Кембриджського університету і автора нового дослідження Нікку Мадхусудхана, спостереження показують що планета K2-18b вкрита теплим океаном, повним життя.

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«Це революційний момент. Вперше людство побачило потенційні біосигнатури на придатній для життя планеті», — зазначає астроном.

Астрономи не поспішають робити поспішних висновків і говорити про те, що планета придатна для життя. Зазначається, що якщо на K2-18b або деінде існує позаземне життя, його відкриття буде відбуватися дуже повільно.

«Поки ми не побачимо позаземне, яке махає нам рукою, це не буде беззаперечним доказом», — каже Крістофер Глейн, планетолог з Південно-Західного науково-дослідного інституту в Сан-Антоніо.

Вченим також потрібно буде провести лабораторні експерименти, щоб зрозуміти сенс нового дослідження.

Раніше повідомлялося, що вчені виявили нову доісторичну тварину — «єхиднапуса», який жив в Австралії близько 100 мільйонів років тому. Він має схожість із качкодзьобом і єхидною та був представником панівного тоді ряду — однопрохідних.

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