У Миколаїв минулого року зареєстрували 8 е-петицій, а в Одесі — жодної

У Миколаєві протягом 2024 року опублікували вісім електронних петицій до міської ради. У Херсоні з'явилася лише одна, а в Одесі — жодної. Причини різні: від надто високої планки голосів до технічних обмежень через війну.

Про це свідчать дані аналітики руху ЧЕСНО, який дослідив активність у системі е-петицій в обласних центрах України, пишуть «МикВісті».

Кількість оприлюднених петицій. Інфографіка: Рух ЧЕСНО

Зазначається, що Миколаїв запустив платформу електронних петицій наприкінці 2023 року. За 2024 рік зареєстрували 8 звернень, однак жодне не зібрало необхідної кількості голосів. На думку аналітиків, планка в одну тисячу голосів для міста із населенням близько 430 тисяч є завищеною. Її могли б знизити до 250 підписів.

В той же час, в Одеса досі не відновила роботу платформи е-петицій. Після початку повномасштабного вторгнення у 2022 році міська влада тимчасово закрила доступ до сайту «Соціально активний громадянин» за рекомендацією СБУ та Держспецзв’язку. На початку квітня 2025 року сайт залишався недоступним. У мерії заявили, що працюють над запуском нової платформи. Наразі розділ «Петиції» для одеситів доступний у додатку MISTO, проте відсилає на сайт міської ради.

У Херсоні за рік опублікували лише одну петицію. Формально поріг підтримки складає 250 підписів за місяць, однак нині у місті діє військова адміністрація, тож петиції не мають прямого адресата в органі місцевого самоврядування.

Слід зазначити, що у Києві торік подали 384 петиції, в Івано-Франківську — 107, у Черкасах — 104. Загалом минулого року до міськрад обласних центрів України надійшла 971 електронна петиція.

Кількість голосів та тривалість розгляду місцевої петиції. Інфографіка: Рух ЧЕСНО

Закон дозволяє встановлювати період голосування до трьох місяців. Саме такий термін використовують у Миколаєві та Одесі, а у Херсоні це лише 30 днів. В деяких містах строки варіюються: від одного місяця до двох тижнів.

Загалом, попри те, що всі обласні центри офіційно долучилися до використання е-петицій, активність користувачів у 2024 році зменшилася — як за кількістю поданих, так і підтриманих звернень, зазначають аналітики.

Оприлюдненні та підтримані петиції. Інфографіка: Рух ЧЕСНО Успішні петиції. Інфографіка: Рух ЧЕСНО

Нагадаємо, що до президента Володимира Зеленського через петиції на сайті ОПУ звернулися 163 рази з вимогою ветувати закони. Лише сім із них набрали необхідні 25 тисяч підписів, проте глава держави відповів тільки на чотири.