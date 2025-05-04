«Полон вбиває»: у Миколаєві відбулася акція на підтримку військовополонених та зниклих безвісти

Акція на підтримку військовополонених 4 травня 2025 року, фото: 36 окрема бригада морської піхоти імені Білинського

У неділю, 4 травня, в Миколаєві місцеві мешканці долучились на щотижневу акцію в підтримку полонених військових та зниклих безвісти.

Відповідні фото опублікувала 36 окрема бригада морської піхоти імені контрадмірала Михайла Білинського.

Родичі військовополонених, друзі та небайдужі мешканці міста стояли із плакатами, прапорами різних бригад та фотографіями полонених або зниклих безвісти українських військових.

«Учасники заходу також вимагають від росії дотримання норм міжнародного гуманітарного права у поводженні з українськими військовими», — йдеться у повідомленні бригади.

Акція на підтримку військовополонених 4 травня 2025 року, фото: 36 окрема бригада морської піхоти імені Білинського

Акція на підтримку військовополонених 4 травня 2025 року, фото: 36 окрема бригада морської піхоти імені Білинського

Акція на підтримку військовополонених 4 травня 2025 року, фото: 36 окрема бригада морської піхоти імені Білинського

Акція на підтримку військовополонених 4 травня 2025 року, фото: 36 окрема бригада морської піхоти імені Білинського

Акція на підтримку військовополонених 4 травня 2025 року, фото: 36 окрема бригада морської піхоти імені Білинського

Акція на підтримку військовополонених 4 травня 2025 року, фото: 36 окрема бригада морської піхоти імені Білинського

Акція на підтримку військовополонених 4 травня 2025 року, фото: 36 окрема бригада морської піхоти імені Білинського

Акція на підтримку військовополонених 4 травня 2025 року, фото: 36 окрема бригада морської піхоти імені Білинського

Акція на підтримку військовополонених 4 травня 2025 року, фото: 36 окрема бригада морської піхоти імені Білинського

Нагадаємо, 8 березня у Миколаєві пройшов автопробіг-нагадування про українських військових, які перебувають у полоні або зникли безвісти.