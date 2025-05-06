З російського полону додому повернулися ще 205 українських захисників

205 українських воїнів повернулися з полону. Фото: Telegram/Володимир Зеленський

У вівторок, 6 травня, Україна та Росія обмінялись полоненими. Додому повернулися 205 українських воїнів.

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський.

За його словами чоловіки з майже всіх видів і родів військ. Захисники Маріуполя та оборонці всієї лінії фронту.

«Вони були розкидані по багатьох російських регіонах, увʼязнені тюремною системою з єдиним завданням: знущання і знищення людяності. Ми повернули їх. І я дякую всім, хто працював над цим обміном. Дякую партнерам, передусім Обʼєднаним Арабським Еміратам, за посередництво й допомогу. Дякую тим, хто небайдужий і продовжує говорити про українців у полоні», — додав президент.

205 українських воїнів повернулися з полону. Фото: Telegram/Володимир Зеленський 205 українських воїнів повернулися з полону. Фото: Telegram/Володимир Зеленський 205 українських воїнів повернулися з полону. Фото: Telegram/Володимир Зеленський

205 українських воїнів повернулися з полону. Фото: Telegram/Володимир Зеленський 205 українських воїнів повернулися з полону. Фото: Telegram/Володимир Зеленський 205 українських воїнів повернулися з полону. Фото: Telegram/Володимир Зеленський

Нагадаємо, що 19 квітня відбувся черговий обмін полоненими між Україною та Росією. Додому повернулися 277 українських захисників, зокрема військовослужбовці Збройних Сил, Національної гвардії, Державної спеціальної служби транспорту та прикордонники. Вони боронили Маріуполь, Донеччину, Херсонщину, Запоріжжя та Луганщину.