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До 30% засуджених в Україні можуть долучитися до Збройних сил, — Мін’юст

Євген Пікалов, фото: «Укрінформ»Євген Пікалов, фото: «Укрінформ»

Долучитися до лав Збройних сил можуть від 20% до 30% загальної кількості засуджених в Україні.

Про це розповів заступник міністра юстиції України Євген Пікалов в інтерв’ю «Укрінформу».

За його словами, понад 8300 засуджених вже мобілізовані, ще 1000 заяв перебувають на розгляді. Серед них є 100 жінок.

«За нашими прогнозами, близько 20-30% засуджених можуть скористатися цією можливістю та стати на захист України», — сказав Євген Пікалов.

Він наголосив, що в умовах російської агресії ця ініціатива стане важливим резервом для оборони. Крім того, це не лише спосіб збільшити армію, а й можливість для ресоціалізації через громадянську відповідальність.

Загальна кількість засуджених і людей, узятих під варту, в Україні становить 37 тисяч. Однак не всі можуть бути мобілізовані через стан здоров’я або характер злочинів, за які вони відбувають покарання.

«До служби не допускаються ті, хто засуджений за тероризм, корупцію, статеві злочини чи злочини проти основ національної безпеки. За статистикою, 57% засуджені за майнові злочини, 11% — за незаконний обіг наркотиків», — додав Євген Пікалов.

Нагадаємо, що 17 травня 2024 року президент України Володимир Зеленський підписав закон, який дозволяє деяким категоріям ув’язнених мобілізуватися до лав Збройних Сил України.

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