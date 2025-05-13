  • вівторок

    13 травня, 2025

  • 15.1°
    Похмуро

    Миколаїв

  • 13 травня , 2025 вівторок

  • Миколаїв • 15.1° Похмуро

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2025 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

На Миколаївщині колишнього посадовця Державної виконавчої служби судитимуть за втрату ₴3,5 млн

На Миколаївщині судитимуть колишнього посадовця Державної виконавчої служби. Фото: ІнформаторНа Миколаївщині судитимуть колишнього посадовця Державної виконавчої служби. Фото: Інформатор

На Миколаївщині судитимуть колишнього керівника одного з відділів Державної виконавчої служби (ДВС) Миколаївської області. Його звинувачують у службовій недбалості, через що установа втратила 3,5 мільйона гривень.

Про це повідомили у прокуратурі Миколаївської області.

Слідство встановило, що з 2019 по 2022 рік посадовець не стежив за рухом грошей на рахунках та не перевіряв, чи їх правильно перераховують. Окрім того, він передав електронні ключі доступу до фінансових систем своєму підлеглому. У 2024 році цього спеціаліста засудили до 7 років ув'язнення за шахрайство та незаконні фінансові операції.

Внаслідок цих дій з рахунків державної установи безпідставно перерахували майже 3,5 мільйона гривень стороннім особам.Колишньому посадовцю загрожує від 2 до 5 років ув'язнення, заборона обіймати певні посади та штраф.

Нагадаємо, що на Миколаївщині експосадовиця державної виконавчої служби підозрюється у службовому недбальстві, через яке установа Міністерство юстиції втратило понад 800 тисяч гривень.

Останні новини про: Прокуратура Миколаївської області

Шантажували мобілізацією та забрали майже $70 тисяч: у Миколаєві затримали підозрюваних у шахрайстві
Ряжських просить прокуратуру взяти на контроль справу щодо обрізки дерев комунальниками «Парків»: «Не маємо жодної інформації»
У Південноукраїнську суд розірвав договори про купівлю двох будівель вартістю ₴15,8 млн
Реклама

Читайте також:

новини

«Спрогнозувати порив було неможливо», — головний архітектор Поляков про демонтаж скверу в Миколаєві за грантові гроші

Аліна Квітко
новини

Через аварію у Миколаєві без води залишилось більше 68 будинків: у водоканалі кажуть, що не знають, коли вдасться все відновити

Аліса Мелік-Адамян
новини

Поляков відповів, навіщо у Миколаєві оголосили конкурс серед архітекторів на реставрацію ДОФу

Аліса Мелік-Адамян
новини

Головний архітектор пояснив, чому миколаївці мають самостійно встановлювати таблички з новими назвами вулиць

Юлія Бойченко
новини

Жителі Миколаєва скаржаться на стихійну торгівлю у Корабельному районі: «Повна антисанітарія. Мʼясо на прилавках лежить у спеку»

Аліса Мелік-Адамян

Останні новини про: Прокуратура Миколаївської області

У Південноукраїнську суд розірвав договори про купівлю двох будівель вартістю ₴15,8 млн
Ряжських просить прокуратуру взяти на контроль справу щодо обрізки дерев комунальниками «Парків»: «Не маємо жодної інформації»
Шантажували мобілізацією та забрали майже $70 тисяч: у Миколаєві затримали підозрюваних у шахрайстві

Виконком Миколаєва планує погодити 2 білборди у Лісках, хоча головний архітектор Поляков намагається скоротити кількість реклами по місту

Головний архітектор Поляков про демонтаж скверу в Миколаєві за грантові гроші

2 години тому

Росіяни атакували Миколаївщину дронами: пошкоджено будинок

Марія Хаміцевич

Головне сьогодні