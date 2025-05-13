На Миколаївщині колишнього посадовця Державної виконавчої служби судитимуть за втрату ₴3,5 млн

На Миколаївщині судитимуть колишнього посадовця Державної виконавчої служби. Фото: Інформатор

На Миколаївщині судитимуть колишнього керівника одного з відділів Державної виконавчої служби (ДВС) Миколаївської області. Його звинувачують у службовій недбалості, через що установа втратила 3,5 мільйона гривень.

Про це повідомили у прокуратурі Миколаївської області.

Слідство встановило, що з 2019 по 2022 рік посадовець не стежив за рухом грошей на рахунках та не перевіряв, чи їх правильно перераховують. Окрім того, він передав електронні ключі доступу до фінансових систем своєму підлеглому. У 2024 році цього спеціаліста засудили до 7 років ув'язнення за шахрайство та незаконні фінансові операції.

Внаслідок цих дій з рахунків державної установи безпідставно перерахували майже 3,5 мільйона гривень стороннім особам.Колишньому посадовцю загрожує від 2 до 5 років ув'язнення, заборона обіймати певні посади та штраф.

Нагадаємо, що на Миколаївщині експосадовиця державної виконавчої служби підозрюється у службовому недбальстві, через яке установа Міністерство юстиції втратило понад 800 тисяч гривень.