У Миколаєві завершують заміну 230 метрів тепломережі на Курортній

Заміна темломережі біля будинків на Курортній. Фото: Миколаївська міська рада

На вулиці Курортній спеціалісти комунального підприємства «Миколаївоблтеплоенерго» завершують заміну підземних труб. Загальна протяжність мережі — 230 метрів.

Про це повідомили у Миколаївській міській раді.

Зазначається, що ця тепломережа постачає тепло від котельні, яку також планують модернізувати цьогоріч. Вона забезпечує обігрів 67 житлових будинків, двох гімназій та двох дитячих садків — загалом близько 10,5 тисячі абонентів.

«Роботи плануємо завершити за кілька тижнів, і найближчі 20 років повертатися до цієї ділянки не доведеться. Це буде нова тепломережа, що гарантуватиме більш надійне тепло для містян», — зазначив директор підприємства Микола Логвінов.

Нагадаємо, що у Миколаєві з 16 квітня до 30 червня обмежили рух транспорту на відрізку вулиці 1-ї Слобідської (від вулиці Ігоря Бедзая до Пограничної). Рух транспорту, крім спецтехніки, буде тимчасово заборонений через заміну теплових мереж, яку проводитиме ОКП «Миколаївоблтеплоенерго». Під час ремонту оновлять 880 метрів застарілих труб.