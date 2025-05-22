У Миколаєві завершують заміну 230 метрів тепломережі на Курортній
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- Альона Коханчук
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12:09, 22 травня, 2025
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На вулиці Курортній спеціалісти комунального підприємства «Миколаївоблтеплоенерго» завершують заміну підземних труб. Загальна протяжність мережі — 230 метрів.
Про це повідомили у Миколаївській міській раді.
Зазначається, що ця тепломережа постачає тепло від котельні, яку також планують модернізувати цьогоріч. Вона забезпечує обігрів 67 житлових будинків, двох гімназій та двох дитячих садків — загалом близько 10,5 тисячі абонентів.
«Роботи плануємо завершити за кілька тижнів, і найближчі 20 років повертатися до цієї ділянки не доведеться. Це буде нова тепломережа, що гарантуватиме більш надійне тепло для містян», — зазначив директор підприємства Микола Логвінов.
Нагадаємо, що у Миколаєві з 16 квітня до 30 червня обмежили рух транспорту на відрізку вулиці 1-ї Слобідської (від вулиці Ігоря Бедзая до Пограничної). Рух транспорту, крім спецтехніки, буде тимчасово заборонений через заміну теплових мереж, яку проводитиме ОКП «Миколаївоблтеплоенерго». Під час ремонту оновлять 880 метрів застарілих труб.
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