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Європарламент підтримав підвищення мит на агропродукцію з Росії та Білорусі

Європарламент. Фото: AP/LaPresseЄвропарламент. Фото: AP/LaPresse

Європарламент схвалив підвищення тарифів на російські та білоруські сільськогосподарські товари, щоб зменшити залежність ЄС від цих країн.

Про це повідомили на сайті парламенту.

22 травня депутати підтримали пропозицію Комісії щодо збільшення мит на продукцію з Росії та Білорусі, яка раніше не обкладалася додатковими зборами. Тарифи на сільськогосподарські товари зростуть на 50%. Це стосується, зокрема, цукру, оцту, борошна та кормів для тварин.

Крім того, на російські та білоруські добрива запровадять тариф 6,5%, а також додаткові збори — 40-45 євро за тонну у 2025-2026 роках. До 2028 року ця ставка зросте до 430 євро за тонну. ЄС розглядає доходи від експорту добрив як пряму підтримку війни Росії проти України.

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Очікується, що ці обмеження значно скоротять імпорт зазначених товарів, незалежно від того, чи вони надходять безпосередньо з Росії та Білорусі, чи через посередників. Також заходи стимулюватимуть диверсифікацію виробництва добрив у Європі.

Європарламент доручив Комісії контролювати динаміку цін і можливий вплив нових тарифів на внутрішній ринок та аграрний сектор ЄС, а також вживати заходів для мінімізації ризиків.

Рішення підтримали 411 депутатів, 100 висловилися проти, 78 утрималися.

Раніше Politico повідомило, що європейські лідери обговорювали введення тарифів на імпорт з Росії через відмову Путіна брати участь у переговорах у Туреччині.

Нагадаємо, що у Києві правоохоронці знешкодили мережу аптек, де продавали російські ліки.

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