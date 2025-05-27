Прокуратура через суд вимагає повернути державі дамбу біля ставка на Миколаївщині.Ілюстративне фото з Вікіпедії

Миколаївська окружна прокуратура звернулася до суду з вимогою скасувати право власності на дамбу поблизу Нової Одеси.

Про це повідомили у прокуратурі Миколаївщини.

Йдеться про дамбу, яка утворює ставок площею понад 8 гектарів. Вказується, що ця споруда опинилася у приватній власності незаконно. За законом, вона не може бути окремим майном, бо є частиною водойми та землі, де розташована.

У прокуратурі наголошують, що через це власник може обійти конкурс і фактично отримати доступ до ставка та землі навколо без згоди громади. Прокуратура вважає, що це порушує інтереси місцевих мешканців.

Справу зараз розглядає Новоодеський районний суд.

Раніше повідомлялося, що у селищі Первомайське шукають інвесторів для відновлення риборозведення та водозаповнення ставку, який за останній час сильно змілів.