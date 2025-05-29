  • четвер

    29 травня, 2025

  • 18.6°
    Переважно ясно

    Миколаїв

  • 29 травня , 2025 четвер

  • Миколаїв • 18.6° Переважно ясно

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2025 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

«25-метрова тополя вже нахилилась»: миколаївці просять владу терміново знести сухостій у дворах

Жителі Миколаєва з різних районів міста звертаються до міської влади з проханням прибрати сухі дерева, які становлять небезпеку, особливо у дворах житлових будинків, поблизу дитячих майданчиків та садочків.

Кілька таких звернень з’явилися у групі в групі Contact Center при Миколаївській міськраді, пишуть «МикВісті».

Тетяна Радченко звернула увагу міських служб на небезпечну ситуацію біля будинку №70 по проспекту Миру. 

«Прошу вирішити питання щодо спилу сухого дерева  за адресою: проспект Миру, 70, у дворі будинку. Дерево знаходиться біля дитячого майданчика, поруч проходить теплотраса», — написала Тетяна Радченко.

Сухе дерево по проспекту Миру. Фото: Тетяна РадченкоСухе дерево по проспекту Миру. Фото: Тетяна Радченко
Сухе дерево по проспекту Миру. Фото: Тетяна РадченкоСухе дерево по проспекту Миру. Фото: Тетяна Радченко

Наталія Онофрійчук повідомила про небезпечні гілки біля дитячого майданчику в Заводському районі.

«Мешканці будинку по вулиці Крилова 19-б просять спиляти сухі гілки, які знаходяться над дитячим майданчиком і проїжджою частиною», — звернулася Наталія Онофрійчук.

Сухі гілки дерев у Заводському районі. Фото: Наталія ОнофрійчукСухі гілки дерев у Заводському районі. Фото: Наталія Онофрійчук
Сухі гілки дерев у Заводському районі. Фото: Наталія ОнофрійчукСухі гілки дерев у Заводському районі. Фото: Наталія Онофрійчук

Депутатка міськради Наталія Горбенко також долучилася до проблеми й повідомила про два аварійна дерева у Корабельному районі. 

«Прошу прибрати два сухих дерева в Корабельному районі біля дитячого садочку «Золотий півник». Локація: вулиця Океанівська, 28А», — написала Наталія Горбенко. 

Про проблему в центральній частині міста розповіла Наталія Човник. 

«Прошу прибрати молоде сухе дерево посеред тротуару на проспекті Центральному, 184», — попросила Наталія Човник

Аварійні дерева в Інгуському районі. Фото: Тетяна НюкаловаАварійні дерева в Інгуському районі. Фото: Тетяна Нюкалова
Сухі дерева в Корабельному районі. Фото: Наталія ГорбенкоСухі дерева в Корабельному районі. Фото: Наталія Горбенко

Звернення надійшло і від Тетяни Нюкалової, яка розповіла про сухий тополь біля будинку на вулиці Космонавтів. За її словами, дерево заввишки понад 25 метрів вже помітно нахилилося. 

«Просимо Вас терміново знести аварійну суху тополю, яка досягає висоти вже більше 25 метрів та за останні декілька місяців вже нахилилась приблизно на 15 градусів, дерево знаходиться в дворі багатоповерхових будинків біля 2 під'їзду Космонавтів 152. Так, як дерево  в аварійному стані, несе небезпеку для мешканців та великому скупченню автомобілі», — написала Тетяна Нюкалова.

Раніше повідомлялось, що у Миколаєві жителі занепокоєні вирубкою дерев і початком будівельних робіт по вулиці Соборній та вимагають від влади пояснень. 

Останні новини про: Екологія

Головний антикорупціонер мерії Миколаєва заявив про «земельних рішал» у міськраді та закликав прокуратуру оскаржити забудову зеленої зони під АЗС
«Давайте чесно, це ваші колеги облажалися», — Домбровська попросила Єрмолаєва робити «крайніми» посадовців, а не депутатів
На Миколаївщині втричі впали надходження з екоподатку: через брак фінансів призупинено розробку плану управління відходами
Реклама

Читайте також:

новини

Депутати затвердили склад членів наглядової ради на КП «Миколаївводоканал»

Аліса Мелік-Адамян
новини

Депутати підтримали виключення Кормишкіна зі складу виконкому Миколаєва: рішення ухвалювали пів року

Юлія Бойченко
новини

Афіша Миколаєва: вистави, концерти й розваги для всієї родини цього тижня

Марія Хаміцевич
новини

«Стан важкий, за їхнє життя борються медики»: в ОВА прокоментували стан постраждалих після ракетного удару по Миколаївщині

Світлана Іванченко
новини

У Миколаєві розширили програму компенсацій за ремонт мереж у багатоквартирних будинках: що це дасть?

Аліна Квітко

Останні новини про: Екологія

На Миколаївщині втричі впали надходження з екоподатку: через брак фінансів призупинено розробку плану управління відходами
«Давайте чесно, це ваші колеги облажалися», — Домбровська попросила Єрмолаєва робити «крайніми» посадовців, а не депутатів
Головний антикорупціонер мерії Миколаєва заявив про «земельних рішал» у міськраді та закликав прокуратуру оскаржити забудову зеленої зони під АЗС

Бізнесмен зі Львівщини, підозрюваний у корупції в ДЖКГ Миколаєва, намагався втекти до Австрії, — слідство

Депутати затвердили склад членів наглядової ради на КП «Миколаївводоканал»

3 години тому

У Миколаєві розширили програму компенсацій за ремонт мереж у багатоквартирних будинках: що це дасть?

Аліна Квітко

Головне сьогодні