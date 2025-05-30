Рідним полонених миколаївських військових телефонують з пропозиціями заплатити за «включення» в обмін: в Офісі омбудсмана просять на це не вестись

Під час крайнього обміну полоненими у форматі «1000 на 1000» на Миколаївщину повернулися 24 морпіхи. Фото: Facebook 36-та ОБрМП

Родини військовослужбовців з Миколаївської області, які перебувають у російському полоні, отримують дзвінки з пропозиціями «допомоги» в обміні. Шахраї обіцяють пришвидшити повернення бійця додому за грошову винагороду.

Про це в інтерв’ю «МикВісті» повідомив представник Уповноваженого Верховної Ради з прав людини у Миколаївській області Спартак Гукасян.

За його словами, кількість звернень від постраждалих родин зростає. Зловмисники можуть надсилати рідним фото чи відео військовополонених і запевняють, що можуть включити їх до списків на обмін — але лише після переказу коштів.

— Я чудово розумію родичів. Вони хапаються за кожну можливість. Але ми щоразу просимо: довіряйте лише офіційній інформації, тим, хто дійсно займає відповідну посаду. Якщо вам телефонує «представник» і каже, що може завтра повернути вашу людину — тільки перерахуйте гроші — ну, вибачте, це не працює. Ми збираємо сім’ї, і ті, хто вже обпеклися, розповідають іншим — щоб не велися. І це ж саме постійно наголошує і Офіс уповноваженого: довіряйте лише перевіреним джерелам, — зазначив посадовець.

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Спартак Гукасян додав, що деякі родини вже стали жертвами таких афер.

— Завдяки тому, що все більше родин про це відкрито говорять, наші служби встигають блокувати такі джерела й канали, — сказав він.

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Нагадаємо, серед усіх українських полонених, які утримують в Російській Федерації, найбільше представників підрозділів миколаївських бригад. Зокрема мова йде про морпіхів 36 бригади.

Раніше правозахисна організація «Медійна ініціатива за права людини» повідомила, що у полоні Російської Федерації перебувають майже 1300 військовослужбовців з миколаївської 36-ї окремої бригади морської піхоти імені контрадмірала Михайла Білинського.