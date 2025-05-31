У Києві презентували документальний фільм про розмінування «Тиха земля»: одна з історій про миколаївського рятувальника

У Києві презентували документальний короткометражний фільм про гуманітарне розмінування. Фото: ПРООН

У Києві презентували документальний короткометражний фільм про гуманітарне розмінування та протимінну діяльність в Україні «Тиха земля».

Стрічку показали на закритому допрем’єрному показі, повідомили на сайті Програми розвитку ООН (ПРООН).

У фільмі зібрані три історії людей які щодня робить українські землі знову безпечними:

Павла Бондаренка — начальника відділення механізованого розмінування ДСНС у Миколаївській області;

Наталії Горун — фахівчині з нетехнічного обстеження Norwegian People’s Aid;

Олександра Бончковського — доктор філософії з географії та головний науковий консультант Товариства дослідників України.

У центрі — Павло Бондаренко на презентації документального короткометражного фільму про гуманітарне розмінування. Фото: ПРООН

Продюсером «Тихої землі» виступив Михайло Хороших, режисерами — Віктор Солодуха та Еміль Бахитєв з BAZA Production. Надалі «Тиху землю» планують подати на участь у міжнародних та українських кінофестивалях.

Мета стрічки — через особисті історії людей, які дотичні до теми протимінної діяльності, привернути увагу до проблеми забруднення території України мінами та іншими вибухонебезпечними предметами, показати вплив розмінування на життя українців, а також підкреслити важливість спільних зусиль та міжнародної підтримки ініціатив з розмінування.

«Люди — наше найбільше натхнення. Вони щиро бажають повернути безпеку людям, зберегти те, що має найбільше значення, дати надію майбутнім поколінням попри руйнівні наслідки війни. Саме люди заслуговують на нашу найглибшу повагу та вдячність. І цей фільм показує історії людей, які своїми щоденними діями роблять Україну безпечнішою — їх мають почути та побачити в усьому світі», — зазначив під час показу координатор системи ООН в Україні та гуманітарний координатор Матіас Шмале.

У Києві презентували документальний короткометражний фільм про гуманітарне розмінування. Фото: ПРООН

У Києві презентували документальний короткометражний фільм про гуманітарне розмінування. Фото: ПРООН

Фільм був ініційований ПРООН та створений за фінансування Уряду Республіки Корея та у партнерстві з Міністерством економіки України та Державною службою з надзвичайних ситуацій України.

У Києві презентували документальний короткометражний фільм про гуманітарне розмінування. Фото: ПРООН

У Києві презентували документальний короткометражний фільм про гуманітарне розмінування. Фото: ПРООН

У Києві презентували документальний короткометражний фільм про гуманітарне розмінування. Фото: ПРООН

Нагадаємо, 16 лютого відбувся благодійний кінопоказ документального фільму «Довга Доба» про хроніку перших місяців повномасштабної війни, яку відтворили через особисті історії українців.