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«Якби ми втратили Миколаїв, шансів було б менше», — нардеп Костенко вважає, що південь має стратегічне значення для звільнення окупованих територій

Народний депутат, який брав участь в обороні Миколаєва, Роман Костенко. Фото: «Українська правда»Народний депутат, який брав участь в обороні Миколаєва, Роман Костенко. Фото: «Українська правда»

Народний депутат, який брав участь в обороні Миколаєва, Роман Костенко вважає, що південні області та Чорне море залишаються стратегічним фактором, який дає Україні шанс на повне звільнення своїх територій.

Про це секретар парламентського комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки заявив під час другого міжнародного безпекового форуму Black Sea Security Forum в Одесі. Його цитату наводить «Укрінформ».

«Якщо ми втратимо якусь область, чи більше території на Донеччині, чи, може, на Півночі, але маючи Південь і море — ми залишаємося морською державою. Ми матимемо ресурси, щоб усе повернути. Якби ми втратили Миколаїв, Херсон, тим більше Одесу — шансів було б набагато менше», — зазначив Роман Костенко.

За словами депутата, битва за південь — одна з ключових у цій війні, і саме вона дала українцям змогу тримати оборону, планувати наступ і зберегти стратегічну перевагу.

«Ми всі знаємо, що війна — це економіка у першу чергу. Це ресурси, це можливості, які нам дає економіка. І 60 % експорту в нас йшло через море. Навіть уже під час повномасштабного вторгнення цифри були значними - експорт, який дав мільярдні надходження, якими ми мали змогу поповнювати Сили безпеки і оборони для того, щоб ми тримались на усіх напрямках», — сказав Роман Костенко.

Раніше народний депутат України Роман Костенко, який брав участь в обороні Миколаєва, висловлював думку, що росіяни не полишили планів захопити Миколаївську та Одеську області. Ворог однозначно буде намагатися вторгнутись на ці території.

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