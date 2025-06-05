Сєнкевич доручив своїм підлеглим бути більш відкритими: стріми в Інстаграмі, відповіді в соцмережах

Миколаївська міська рада. Фото: архів «МикВісті»

У Миколаєві запускають серію онлайн-зустрічей з керівниками міських підприємств та управлінь. Під час ефірів жителі міста зможуть напряму ставити запитання та отримувати відповіді з перших вуст.

Про це повідомив міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич.

— Нещодавно я дав доручення керівникам наших комунальних підприємств та управлінь активніше комунікувати з містянами, — заявив він.

Зазначається, що перший прямий ефір відбудеться 6 червня о 10:00 в Instagram. Генеральний директор МКП «Миколаївводоканал» відповість на запитання, які можна залишити в приватних повідомленнях сторінки та на сторінці підприємства у Facebook.

Слід нагадаємо, що утримання Миколаївської міської ради та всіх її департаментів, управлінь і районних адміністрацій — це витрати, які щороку лягають на плечі платників податків.

У 2025 році на зарплати всім чиновникам мерії заклали 351 662 508 гривень. Це лише гроші на зарплати та премії посадовців різних департаментів та управлінь, сюди не входять вчителі, лікарі, працівники культури чи комунальних підприємств.