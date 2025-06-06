Школярі Миколаєва влітку їздитимуть безкоштовно в міському транспорті

Комунальний транспорт Миколаєва. Ілюстративне фото: «МикВісті»

У Миколаєві для учнів шкіл на час літніх канікул зберігається безкоштовний проїзд у комунальному транспорті.

Про це повідомили в КП «Миколаївелектротранс» та «Миколаївпастранс».

Школярі можуть вільно користуватися трамваями, тролейбусами та міськими автобусами протягом усього літа.

Як зазначив міський голова Олександр Сєнкевич, єдина умова — мати при собі дійсний учнівський квиток.

— Бачу, що виникають питання щодо безкоштовного проїзду для учнів улітку в комунальному транспорті. Відповідаю: так, безкоштовний проїзд у комунальному транспорті (автобуси, тролейбуси, трамваї) діє протягом усього року, включно з канікулами. Але обов’язково майте з собою учнівський квиток — його потрібно пред’явити контролеру, — написав Олександр Сєнкевич.

Нагадаємо, з вересня 2023 року в комунальних автобусах Миколаєва запровадили безкоштовний проїзд для усіх школярів.