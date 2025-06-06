«Тиждень миємо мережі», — директор Миколаївводоканалу про брудну воду у Кульбакиному

Брудна вода з крану в Миколаєві, скриншот з відео Тетяни Бочкарьової

У мікрорайоні Кульбакине в Миколаєві уже близько тижня з кранів тече брудна вода. Про під час прямого ефіру в Інстаграм розказав директор комунального підприємства «Миколаївводоканал» Борис Дуденко, пишуть «МикВісті».

Він повідомив, що працівники водоканалу уже протягом тижня займаються тим, щоб «вимити» мережі від брудної води.

— Дійсно, в Кульбакиному зараз досить погана ситуація з якістю, а саме з її кольором. Уже протягом тижня ми миємо мережі. Трохи було покращення на початку тижня, але потім знову. Думаю, що ще декілька промивок, і ситуація покращиться. Робимо все, що від нас залежить, - сказав Борис Дуденко.

За його словами, на ситуація міг вплинути підвищений рівень використання води у зв’язку з настанням літнього періоду, зокрема, через поливи, для яких використовують водопровідну воду. Через підвищену швидкість води почала вимиватися іржа, що призвело до характерному помаранчевого кольору води.

— Також, може впливати підвищений розбір води. Ми бачимо, що пішли поливи, і швидкість води в трубах збільшилась, тому вимивається іржа, яка утворилась на внутрішніх стінках, і маємо такий колір, такі трохи незручності, - сказав Борис Дуденко.

При цьому, він закликав жителів багатоповерхівок звертатись до своїх управляючих компаній, щоб промити внутрішньобудинкові мережі.

— Звертайтесь до управляючих компаній, які обслуговують ваші будинки, щоб и разом з управляючими компаніями побудинково могли промивати мережі, тому що внутрішньобудинкові системи також досить давнішні, і солона вода продовжує їх руйнувати. Тому будемо працювати з управляючими компаніями, щоб максимально знизити такі негаразди, - сказав директор водоканалу.

Раніше повідомлялось, що директор «Миколаївводоканалу» Борис Дуденко сподівається, що до кінця літа завершиться будівництво водогону, і місто отримає воду з кранів гарної якості.

Нагадаємо, що на реконструкцію очисних споруд водоканалу, які потрібні для запуску нового водогону у Миколаїв, потрібно близько 70 мільйонів гривень. А після запуску нового водогону восени 2025 року вода у кранах миколаївців відповідатиме санітарним нормам.

Водночас відомо, що будівництво нових водоочисних споруд ля Миколаєва попередньо оцінювали у 132 мільйона євро. Однак будівництво водогону саме з Нової Одеси дозволило зменшити вартість цих робіт у 2,5 рази, оскільки якість води у тій ділянці Південного Бугу є кращою, ніж передбачалось.

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