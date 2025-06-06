Водоканал планує повністю оновити мережі у Корабельному районі Миколаєва

Підготовка до заміни труб водопостачання, архівне фото «МикВісті»

У Миколаєві повністю замінять водопровідні мережі у Корабельному районі. Роботи фінансує уряд Данії через міжнародну організацію НЕФКО.

Про це Борис Дуденко сказав під час свого прямого ефіру у соцмережах сьогодні, 6 червня, пишуть МикВісті.

За проєктом передбачено не лише заміну труб, а й встановлення сучасної системи моніторингу витоків і споживання води, що дозволить зменшити втрати і забезпечити 100% облік.

— Ми сьогодні почали працювати над дуже великим проєктом, який фінансує уряд Данії за посередництвом компанії НЕФКО — це повністю заміна мереж в Корабельному районі. Потім там ще буде включена система моніторингу витоків та того, що ми споживаємо, для того аби зменшити наші втрати і для того аби 100% обліковувати воду, — зазначив Борис Дуденко.

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Як відомо, 29 травня депутати міськради затвердили два договори на грант розміром 7,2 мільйона та 6,1 мільйона євро.

— Наразі вже є договори з контрагентом, договір між Миколаївською міською радою, NEFCO та підрядною організацією, яку обрали за процедурами NEFCO. Це суттєвий крок, який дозволить працювати далі і реалізовувати цей дійсно важливий для Миколаєва проєкт, – написав у своєму Telegram мер Миколаєва Олександр Сєнкевич.

Проєкт включає:

• заміну кількох кілометрів труб різного діаметра;

• встановлення 55 «розумних» лічильників із онлайн-передачею даних;

• модернізацію трьох насосних станцій.

Мер Миколаєва Олександр Сєнкевич нагадав, що грантову угоду з NEFCO підписали ще у квітні 2024 року. Тоді він зазначав, що це перший подібний проєкт у місті, який має покращити якість послуг і значно знизити втрати води.

За словами Бориса Дуденка, у подальших планах — поширити цей досвід на інші райони Миколаєва.

— Далі ми будемо масштабувати ці проєкти на місто, ми ведемо переговори з іншими донорами, але це довготривала історія. Тому що Миколаїв має близько 1200 кілометрів водопровідних мереж і близько 800 кілометрів каналізаційних мереж. Також це буде спричиняти деякі незручності, тому що 60-70% заміни мереж відбувається відкритим способом, а це незручності для проїзду та пішоходів. Тому ми поступово почали замінювати мережі, – додав він.

Раніше повідомлялось, що директор «Миколаївводоканалу» Борис Дуденко сподівається, що до кінця літа завершиться будівництво водогону, і місто отримає воду з кранів гарної якості.

Нагадаємо, що на реконструкцію очисних споруд водоканалу, які потрібні для запуску нового водогону у Миколаїв, потрібно близько 70 мільйонів гривень. А після запуску нового водогону восени 2025 року вода у кранах миколаївців відповідатиме санітарним нормам.

Водночас відомо, що будівництво нових водоочисних споруд ля Миколаєва попередньо оцінювали у 132 мільйона євро. Однак будівництво водогону саме з Нової Одеси дозволило зменшити вартість цих робіт у 2,5 рази, оскільки якість води у тій ділянці Південного Бугу є кращою, ніж передбачалось.

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