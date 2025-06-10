У Миколаєві тимчасово змінено рух трамваїв №3 та №11 через ремонтні роботи
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- Даріна Мельничук
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17:10, 10 червня, 2025
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У середу, 11 червня, з 9:00 у Миколаєві розпочнуться ремонтні роботи на трамвайній колії на розі вулиць 1-ї Воєнної та Марка Кропивницького в напрямку Чорноморського суднобудівного заводу.
Про це повідомили у пресслужбі «Миколаївелектротрансу».
Ремонт проводять у межах облаштування безпечного переїзду в районі «Народного саду».
У зв’язку з цим змінено схему руху трамваїв:
- Маршрут №3: трамваї прямуватимуть від 10-ї Воєнної через 1-шу Воєнну, 6-ту Слобідську та Ковальську до кінцевої зупинки Чорноморського суднобудівного заводу. У зворотному напрямку трамваї курсуватимуть за звичним маршрутом — через вул. Захисників Миколаєва та Марка Кропивницького до 10-ї Воєнної;
- Маршрут №11: курсуватиме у звичному режимі в обидва напрямки.
У підприємстві попереджають, що через ремонт можливі відхилення від графіку.
Відстежити рух транспорту можна через мобільні додатки CityBus та EasyWay або за телефоном гарячої лінії: +380 95 084 38 04.
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