Вучич уперше за 12 років приїде до України: братиме участь у саміті в Одесі

Президент Сербії Александар Вучич. Фото: BLOOMBERG

Президент Сербії Александар Вучич 11 червня вперше відвідає Україну з офіційним візитом за час свого президентства.

Про це повідомили в офісі сербського лідера.

Візит триватиме один день. Александар Вучич візьме участь у саміті «Україна — Південно-Східна Європа», який цього року організували в Одесі.

За даними Reuters, до заходу приєднаються представники 12 країн Південно-Східної Європи. Попередній саміт відбувся у жовтні 2024 року в хорватському Дубровнику.

Нагадаємо, що на початку травня Александар Вучич відвідував Москву на святкуванні російського Дня перемоги. Там він зустрічався з главою Росії Володимиром Путіним і патріархом Кирилом та дивився військовий парад.