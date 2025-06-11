  • середа

    11 червня, 2025

  • 26.1°
    Похмуро

    Миколаїв

  • 11 червня , 2025 середа

  • Миколаїв • 26.1° Похмуро

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2025 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

Вучич уперше за 12 років приїде до України: братиме участь у саміті в Одесі

Президент Сербії Александар Вучич. Фото: BLOOMBERGПрезидент Сербії Александар Вучич. Фото: BLOOMBERG

Президент Сербії Александар Вучич 11 червня вперше відвідає Україну з офіційним візитом за час свого президентства.

Про це повідомили в офісі сербського лідера.

Візит триватиме один день. Александар Вучич візьме участь у саміті «Україна — Південно-Східна Європа», який цього року організували в Одесі.

За даними Reuters, до заходу приєднаються представники 12 країн Південно-Східної Європи. Попередній саміт відбувся у жовтні 2024 року в хорватському Дубровнику.

Нагадаємо, що на початку травня Александар Вучич відвідував Москву на святкуванні російського Дня перемоги. Там він зустрічався з главою Росії Володимиром Путіним і патріархом Кирилом та дивився військовий парад.

Останні новини про: Війна в Україні

Нічна атака на Харків: двоє загиблих і десятки поранених, серед них діти
Росія обстріляла 27 населених пунктів Херсонщини, є поранені
В Україну повернули тіла 1212 полеглих військових
Реклама

Читайте також:

новини

На Миколаївщині за рік майже на 20% зменшилась дитяча злочинність

Аліна Квітко
новини

Експерти підрахували вартість енергомодернізації багатоповерхівки в Миколаєві

Аліна Квітко
новини

Депутати Миколаївської міськради звернуться до ВР через законопроєкт, що може скоротити мережу ліцеїв

Аліна Квітко
новини

Новорічну гірлянду на Соборній в Миколаєві приберуть — постраждала після прильоту майже три роки тому

Аліна Квітко
новини

Журналісти перевірили, чи забезпечені укриттями одеські пляжі

Юлія Бойченко

Останні новини про: Війна в Україні

В Україну повернули тіла 1212 полеглих військових
Росія обстріляла 27 населених пунктів Херсонщини, є поранені
Нічна атака на Харків: двоє загиблих і десятки поранених, серед них діти

Зруйновану будівлю Херсонської ОДА не планують відновлювати, — облрада

В Україну повернули тіла 1212 полеглих військових

41 хвилина тому

Де у Миколаєві сьогодні вимкнуть світло через планові роботи: адреси

Даріна Мельничук

Головне сьогодні