Вучич уперше за 12 років приїде до України: братиме участь у саміті в Одесі
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- Марія Хаміцевич
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14:38, 11 червня, 2025
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Президент Сербії Александар Вучич 11 червня вперше відвідає Україну з офіційним візитом за час свого президентства.
Про це повідомили в офісі сербського лідера.
Візит триватиме один день. Александар Вучич візьме участь у саміті «Україна — Південно-Східна Європа», який цього року організували в Одесі.
За даними Reuters, до заходу приєднаються представники 12 країн Південно-Східної Європи. Попередній саміт відбувся у жовтні 2024 року в хорватському Дубровнику.
Нагадаємо, що на початку травня Александар Вучич відвідував Москву на святкуванні російського Дня перемоги. Там він зустрічався з главою Росії Володимиром Путіним і патріархом Кирилом та дивився військовий парад.
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