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Миколаїв увійшов до п’ятірки міст України за кількістю поданих заяв у програмі «єВідновлення»

Наслідки обстрілу Миколаєва 25 травня. Фото: «МикВісті»Наслідки обстрілу Миколаєва 25 травня. Фото: «МикВісті»

Миколаїв входить до п’ятірки міст із найбільшою кількістю поданих заяв на компенсацію в межах державної програми «єВідновлення» та посідає сьоме місце в Україні за кількістю розглянутих звернень.

Про це повідомили в Миколаївській міській раді з посиланням на аналіз, проведений акредитованим представником Transparency International, який дослідив роботу 177 відповідних комісій.

Мешканці Миколаєва вже подали 4 471 заяву на отримання компенсації за державною програмою «єВідновлення». Із них 2 382 вже погоджено на суму понад 126,8 мільйона гривень, ще 1 709 — відхилено.

Місто дотримується організаційних вимог програми: у комісіях не виявлено порушень, до їхнього складу входять 18 представників громадськості (це найбільший показник серед міст), а також залучено представників міжнародних організацій.

Комісії працюють переважно дистанційно, що дозволяє швидко ухвалювати рішення. Інформація про їхню діяльність доступна на офіційній сторінці департаменту житлово-комунального господарства.

Як працює «єВідновлення» на Миколаївщині

Від 10 травня 2023 року в Україні діє програма компенсації за пошкоджене житло «єВідновлення».

Миколаївська область увійшла в п'ятірку регіонів, що є лідерами за кількістю отриманих компенсацій за пошкоджене майно у межах програми «єВідновлення».  

Так, протягом року жителям Миколаївської області, чиє майно було пошкоджено внаслідок російської агресії, виплатили 140 мільйонів гривень в рамках програми.

Як відомо, з 1 січня 2024 року українці, які зробили ремонт пошкодженого житла внаслідок російської агресії за власний кошт, можуть також претендувати на виплату компенсації. 

У вересні 2023 року миколаївець, засуджений за колабораціонізм, подав заявку на компенсацію пошкодженого російським обстрілом майна за програмою «єВідновлення». Міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич зауважив, що колаборант не отримає грошей від держави.

Раніше Миколаївщина увійшла у п'ятірку областей-лідерів, де заявок за програмою «єВідновлення» подали найбільше. Однак область має найменші показники розгляду цих заявок. Тому Міністерство відновлення закликало миколаївські комісії пришвидшити їх опрацювання: «Від цього залежить можливість власників в найкоротші терміни отримати допомогу для відновлення житла до осінньо-зимових холодів».

Наразі в Миколаївській області працюють вже 30 комісій з відновлення пошкодженого за час повномасштабного вторгнення житла за програмою «єВідновлення».

А в січні цього року перший житель Миколаєва придбав квартиру за житловим сертифікатом «єВідновлення». 

Раніше повідомлялося, що за програмою «єВідновлення» жителям Миколаївщини виплатили вже 330 мільйонів гривень компенсацій за пошкоджене майно.

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