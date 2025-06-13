Миколаїв увійшов до п’ятірки міст України за кількістю поданих заяв у програмі «єВідновлення»

Наслідки обстрілу Миколаєва 25 травня. Фото: «МикВісті»

Миколаїв входить до п’ятірки міст із найбільшою кількістю поданих заяв на компенсацію в межах державної програми «єВідновлення» та посідає сьоме місце в Україні за кількістю розглянутих звернень.

Про це повідомили в Миколаївській міській раді з посиланням на аналіз, проведений акредитованим представником Transparency International, який дослідив роботу 177 відповідних комісій.

Мешканці Миколаєва вже подали 4 471 заяву на отримання компенсації за державною програмою «єВідновлення». Із них 2 382 вже погоджено на суму понад 126,8 мільйона гривень, ще 1 709 — відхилено.

Місто дотримується організаційних вимог програми: у комісіях не виявлено порушень, до їхнього складу входять 18 представників громадськості (це найбільший показник серед міст), а також залучено представників міжнародних організацій.

Комісії працюють переважно дистанційно, що дозволяє швидко ухвалювати рішення. Інформація про їхню діяльність доступна на офіційній сторінці департаменту житлово-комунального господарства.