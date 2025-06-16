Перекваліфікація та шлях до успіху: у Миколаєві пройшов форум для підприємців, які почали бізнес під час війни

У Миколаєві пройшов форум Благодійної організації «Щедрик» «Перекваліфікація та шлях до успіху». Захід присвятили історіям підприємців, які змогли відновити або створити власний бізнес в умовах повномасштабної війни.

Форум пройшов 13 червня на території «8 причалу», повідомляють «МикВісті».

Захід пройшов за підтримки Іноземної неурядової організації «Оксфам». До нього долучили представники влади, миколаївські депутати, посадовці, відомі бізнесмени, міжнародні партнери та випускники навчальних програм.

Зазначимо, що з 2023 року «Щедрик» разом з «Оксфам» реалізує низку ініціатив для підтримки населення Миколаївської області, зокрема навчання, перекваліфікація та грантові програми. Як розповів співзасновник організації Олександр Мосін, з початку їх діяльності через Центр допомоги до них звернулись понад 25 тисяч людей.

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— Війна змусила нас змінити своє щоденне життя, місце свого проживання. Історія цього проєкту почалась у 2023 році, коли відбулась перша зустріч з представниками «Оксфам». Миколаїв тоді був під щоденними обстрілами. Ми почали спілкуватись з партнерами, головами громад, людьми, які покинули свої домівки. «Оксфам» була першою організацією, яка тоді у ситуації нестабільності разом з нами, ініціювали Центр допомоги, і почали реалізувати програми з надання грантів і перекваліфікації. Це був пілотний проєкт, який переріс в шлях у два роки, — сказав Олександр Мосін.

До учасників заходу, серед яких були бізнесмени-початківці звернулась співзасновниця організації Наталя Горбенко. Вона зазначила, що «Щедрик» планує започаткувати спільноту підприємців, які у майбутньому можуть звернутись за безкоштовною допомогою стосовно юридичних, бухгалтерських та податкових аспектів у своїй роботі.

— Вчора прочитала сумну статистику, що по Миколаївщині за 5 місяців цього року закрились тисячу ФОПів. Це значить, що ця тисяча підприємців зневірились, не отримали необхідноїх підтримки. Багато факторів, які їх змусили закритись. Ми працюємо, щоб ця статистика була краще, — сказала Наталя Горбенко.

За два роки професійне навчання та перекваліфікацію пройшли 142 особи. Програма включала в себе затребувані ринком та людьми професії: пекар, майстер манікюру, веб-дизайнер, кравець, водій автобусу, тролейбусу та трамваю. Ще одна група учнів опанувала аргонодугове зварювання.

Ще одним ключовим проєктом стало бізнес-планування та надання малих грантів. Він проходив у чотири етапи, до нього долучились 160 людей, які пройшли двотижневе навчання. 83 учасники отримали гранти на розвиток власної справи на загальну суму 331 700 євро.

Фоторепортаж

У Миколаєві пройшов форум для підприємців, які почали бізнес під час війни. Фото: «МикВісті»

У Миколаєві пройшов форум для підприємців, які почали бізнес під час війни. Фото: «МикВісті»

У Миколаєві пройшов форум для підприємців, які почали бізнес під час війни. Фото: «МикВісті»

У Миколаєві пройшов форум для підприємців, які почали бізнес під час війни. Фото: «МикВісті»

У Миколаєві пройшов форум для підприємців, які почали бізнес під час війни. Фото: «МикВісті»

У Миколаєві пройшов форум для підприємців, які почали бізнес під час війни. Фото: «МикВісті»

У Миколаєві пройшов форум для підприємців, які почали бізнес під час війни. Фото: «МикВісті»

У Миколаєві пройшов форум для підприємців, які почали бізнес під час війни. Фото: «МикВісті»

У Миколаєві пройшов форум для підприємців, які почали бізнес під час війни. Фото: «МикВісті»

У Миколаєві пройшов форум для підприємців, які почали бізнес під час війни. Фото: «МикВісті»

У Миколаєві пройшов форум для підприємців, які почали бізнес під час війни. Фото: «МикВісті»

У Миколаєві пройшов форум для підприємців, які почали бізнес під час війни. Фото: «МикВісті»

У Миколаєві пройшов форум для підприємців, які почали бізнес під час війни. Фото: «МикВісті»

У Миколаєві пройшов форум для підприємців, які почали бізнес під час війни. Фото: «МикВісті»

У Миколаєві пройшов форум для підприємців, які почали бізнес під час війни. Фото: «МикВісті»

У Миколаєві пройшов форум для підприємців, які почали бізнес під час війни. Фото: «МикВісті»

У Миколаєві пройшов форум для підприємців, які почали бізнес під час війни. Фото: «МикВісті»

У Миколаєві пройшов форум для підприємців, які почали бізнес під час війни. Фото: «МикВісті»

У Миколаєві пройшов форум для підприємців, які почали бізнес під час війни. Фото: «МикВісті»