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₴4,4 млн на модернізацію: у Первомайську встановили енергоощадне обладнання на двох насосних станціях

ОСВ-2 у Первомайську. Фото: «Гард City»ОСВ-2 у Первомайську. Фото: «Гард City»

Станом на липня 2025 року в Первомайській громаді триває модернізація системи водопостачання. На двох насосних станціях вже встановили сучасні пристрої, які дозволяють ефективніше керувати насосами та зменшити споживання електроенергії.

Про це йдеться у звіті про результати реалізації «Стратегії розвитку Первомайської міської територіальної громади на період до 2027 року».

Проєкт з модернізації насосного обладнання КП Первомайської міської ради «Первомайське управління водопровідно-каналізаційного господарства» впроваджується за підтримки Німецького товариства міжнародного співробітництва (GIZ), яке надало на ці потреби 4,4 мільйона гривень грантових коштів.

Його реалізація має зменшити витрати на електроенергію, покращити стабільність водопостачання та забезпечити контроль над роботою насосного обладнання.

У рамках проєкту вже встановлено частотні перетворювачі на двох насосних станціях водопроводу:

  • на насосній станції 1-го підйому (вулиця Павла Поповича, 87а) — 1 пристрій потужністю 200 кВт;
  • на насосній станції 2-го підйому (вулиця Павла Поповича, 123а) — 2 пристрої потужністю по 250 кВт.

Нагадаємо, що до весни 2026 року у Первомайську планують завершити будівництво нової лінії очисних споруд водопостачання. Проект реалізують зав фінансової підтримки Європейського Союзу та Північної екологічної фінансової корпорації NEFCO.

Раніше повідомлялось, що у Первомайську залучать грантові гроші від Північної екологічної фінансової корпорації (НЕФКО) для реконструкції мережі водопостачання.

Також читайте статтю «НикВести»: «Модернізація системи водопостачання, техніка та гуманітарні вантажі: Франція, Болгарія та Німеччина допомогли Первомайську під час війни».

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