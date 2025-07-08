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Кабмін затвердив єдині правила перевезення тварин у міжміських і міжнародних автобусах

Жінка тримає на руках собаку. Архівне фото: «МикВісті»Жінка тримає на руках собаку. Архівне фото: «МикВісті»

Кабінет Міністрів України вперше затвердив єдині правила перевезення тварин у міжміських та міжнародних автобусах.

Про це повідомила пресслужба Міністерства розвитку громад та територій.

У міністерстві зазначають, що нові правила сприятимуть зручності пасажирів, безпеці перевезень та дотриманню гуманного поводження з тваринами.

— До цього часу ми мали нечіткі й неоднозначні норми, які визначали, як саме перевозити тварин у міжміських та міжнародних автобусах. Це створювало плутанину для пасажирів, водіїв і перевізників. Нові правила – це крок до безпечнішого, передбачуваного та гуманного транспорту. Вони враховують потреби пасажирів, тварин і операторів ринку. І важливо — це ще один елемент гармонізації українських норм із європейськими стандартами, — зазначив заступник міністра розвитку громад та територій Сергій Деркач.

Нові правила визначають особливості перевезення тварин різного розміру та ваги. Серед обов’язкових правил до всіх домашніх тварин — наявність ветеринарного документа. 

  • Дрібні тварини (вагою до 10 кг) — собаки, коти, декоративні птахи, гризуни — повинні перевозитися у спеціальних контейнерах, клітках або сумках із абсорбуючим дном. Таку тварину дозволено розмістити на руках, під сидінням або на окремому місці за умови викупу цього місця за тарифом дорослого пасажира.
  • Собаки середнього та великого розміру (10-45 кг) перевозяться лише в наморднику та на повідку. Пасажир зобов’язаний викупити всі сусідні місця в одному ряду та розмістити тварину на підлозі на спеціальній підстилці. Використання сидіння для розміщення тварини заборонене. Одночасно в салоні дозволяється перевозити не більше однієї домашньої тварини або двох, якщо їх супроводжує одна людина. 
  • Собаки вагою понад 45 кг можуть перевозитися лише відповідно до окремих умов перевізника на спеціально обладнаному транспорті.
  • Собаки-поводирі супроводжуючих осіб з інвалідністю перевозяться безкоштовно, без викупу місць, у наморднику та на короткому повідцеві — поряд з особою, яку супроводжують.

Детальніше ознайомитись з правилами можна за посиланням.

Раніше «Укрзалізниця» ініціювала нові правила перевезення тварин. Вони почнуть діяти після суспільного обговорення та затвердження.

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