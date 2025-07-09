На півдні Росія активніше застосовує дрони «Молнія», — речник Сил оборони

Російський військовий з дроном "Молния". Фото з сайте BBC Україна

Росія значно активізувала використання дронів-камікадзе «Молнія» на півдні України.

Як повідомив речник Сил оборони півдня Владислав Волошин в ефірі «Вгору», лише за минулу добу зафіксовано 17 атак такими баражуючими боєприпасами, з яких 4–5 — на Херсонському напрямку.

«Ще місяць тому це були поодинокі випадки», — зазначив Владислав Волошин, додавши, що загалом активність використання цих дронів зросла більш ніж на 40%.

Нагадаємо, що війська РФ за тиждень випустили по Херсонщині 2374 безпілотники, з яких 1220 — по самому Херсону. Українські сили оборони знищили 1790 російських дронів, близько 75%.