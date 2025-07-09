У спеку «Миколаївські парки» скосили по місту квітучу траву: на це відреагували екологи

Робітники КП «Парки» косять траву. Фото: архів «МикВісті»

У Миколаєві працівники КП «Парки» в розпал спеки продовжують косити траву. Екологи кажуть, що через оголений ґрунт дерева втрачають здатність отримувати поживні речовини.

Відео з роботою комунальників опублікувало підприємство.

На кадрах видно, як працівник коcить зелену смугу з травою та квітами вздовж тротуару.

— Доброго дня, миколаївці! На зв’язку з вами КП «Миколаївські парки». Дбаємо про красу та затишок нашого міста щодня! – підписали відео КП «Парки».

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Реакція миколаївців — переважно критична. Люди вважають, що така практика шкодить довкіллю, особливо в умовах аномальної спеки.

Місцевий житель Валерій Замока запитав у коментарях, чи справді було потрібно косити ту траву, де росли квіти:

— Поки в інших містах висаджують різнотрав’я, у нас усе скошують під нуль. Ця трава, мабуть, більше заважає «Паркам», ніж сухі гілки чи аварійні дерева.

Наталя Константинова звернула увагу на те, що після покосу земля залишається повністю відкритою під сонцем.

— Це краса? Навіщо ви в таку спеку оголюєте ґрунт і коcите квіточки? Ну хоч щось залиште містянам! — написала вона, тегнувши мера Миколаєва.

Кандидатка технічних наук, заступник голови миколаївської філії Національного екологічного центру України Інна Тимченко пояснила, що оголений ґрунт швидко перегрівається, втрачає вологу, а корисні мікроорганізми гинуть.

— Спробуйте зараз підкопати ґрунт, біля дерев, в парку та інших місцях. У Вас цього не вийде. Він кам'яний... Чи будуть в такому ґрунті жити корисні живі організми? Ні. Якщо пройде колись дощ, чи є в нього хоч якийсь шанс зволожити ґрунт? Ні, все випаровується. Те, що ми бачимо — через спеку та сильний вітер в поєднанні з голим ґрунтом — страшна ерозія...А також в цьому році деревам гірше ніж і минулому, навіть нашим, які ми поливаємо. Ми проводили вимірювання: там, де є трав’яний покрив, температура ґрунту нижча на 15 градусів. А pH — нейтральний. На відкритому ґрунті — кислий, що погано впливає на дерева, — зазначила вона.

За її словами, навіть ті ділянки, де ще залишалася зелень, були скошені.

— На жаль, ділянка з травою, що на фото все одно мулила КП Парки, і вони її скосили. А краще б просто прибрали там сміття (тільки це певно не вигідно), — додала екологиня.

У липні 2024 року «МикВісті» опублікували відео, як комунальники у 40-градусну спеку «косили» пилюку в центрі Миколаєва. Після цього на комунальному підприємстві «Миколаївські парки» відреагували на цю публікацію. Вони пояснили, що на Соборній робітники тримером вигрібали листя та косили траву, якщо вона траплялася.