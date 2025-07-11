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На ремонт вентиляції в укритті будинку культури в Ольшанці збираються витратити ₴3,6 млн

Ольшанський будинок культури у Миколаївській області. Фото: Google mapsОльшанський будинок культури у Миколаївській області. Фото: Google maps

В Ольшанці на Миколаївщині витратять 3,6 мільйона гривень на ремонт системи вентиляції укриття в будинку культури.

Про це свідчать дані на порталі публічних закупівель Prozorro, пишуть «МикВісті».

Відділ освіти, культури, молоді, спорту та туризму Ольшанської селищної ради збирається зробити капітальний ремонт системи вентиляції захисної споруди цивільного захисту населення в Ольшанському будинку культури по вулиці Костянтина Ольшанського.

Очікувана вартість робіт — 3 мільйони 600 тисяч 951 гривню. Подати тендерні пропозиції можна до 25 липня, а аукціон призначений на 28 липня.

Підрядник, якого оберуть за результатами закупівлі, має виконати роботи до кінця жовтня 2025 року. В укритті він має провести демонтажні роботи, встановити нове вентиляційне обладнання, замінити повітроводи, трубопроводи опалення й водопостачання. Також передбачено монтаж повітряних клапанів, решіток, люків, електрощитового обладнання та виконання оздоблювальних і супровідних робіт.

Зазначимо, що на ремонт будинку культури в Ольшанці вже витратили понад 8 мільйонів гривень. Так відділ освіти, культури, молоді, спорту та туризму Ольшанської селищної ради провів відразу три тендери. Перший тендер стосується ремонту частини приміщень першого поверху. Вартість робіт складає — 2 мільйони 264 тисячі 113 гривень. Також у будівлі мали відремонтувати приміщення другого поверху будинку культури. Роботи коштуватимуть 4 мільйони 950 тисяч 722 гривень.  Ще 1 мільйон 12 тисяч  603 гривень мали витратити на ремонт книгосховища у будинку культури. 

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