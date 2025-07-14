Аграрії Херсонщини зібрали перші 500 тонн кавунів

Кавуни на полях Херсонщини, фото: Суспільне Херсон

На Херсонщині зібрали перші 500 тонн кавунів та понад 46 тисяч тонн зернових культур.

Про це повідомили у пресслужбі Херсонської обласної військової адміністрації.

Також зібрано майже 5 тисяч тонн ріпаку, близько 2 тисяч тонн овочів. Під урожай 2025 року у регіоні засіяли майже 220 тисяч гектарів земель. Проте навесні через заморозки та посуху постраждали або були втрачені посіви на площі понад 50 тисяч гектарів.

Вже 300 сільгосппідприємств звернулися для фіксації збитків. Для оцінки ситуації створені спеціальні комісії.

— Ми звернулися до Мінагрополітики та міжнародних партнерів з проханням про невідкладну підтримку наших фермерів, — повідомив перший заступник начальника Херсонської ОВА Дмитро Бутрій.

Минулого року на Херсонщині було засіяно понад тисячу гектарів баштанними культурами, а врожай зріс із 3 тисяч тонн у 2023 році до 22,5 тисяч тонн у 2024 році. Такий високий попит на херсонські кавуни стимулює фермерів розширювати посіви.