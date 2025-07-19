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Тривала спека на Миколаївщині: місцями не було дощів понад місяць

Миколаїв, архівне фото «МикВісті»Миколаїв, архівне фото «МикВісті»

У Миколаївській області триває бездощовий період, який у різних районах триває від 16 до 40 днів.

Про це повідомили в обласному гідрометцентрі.

Найдовше без опадів — у прибережній зоні, де дощів не було вже 40 днів. У Первомайську та Миколаєві — 25–28 днів без дощу, а в інших районах — 16–17 днів.

Також синоптики зафіксували небезпечне поєднання спеки, низької вологості (менше 30%) та вітру, що призвело до явища суховію.

А 7–9 липня в області побиті температурні рекорди — повітря прогрівалося сильніше, ніж у ці дні за всі роки метеоспостережень.

Фахівці нагадують, що абсолютний максимум температури повітря за весь період спостережень у Миколаєві та області було зафіксовано 16 липня 2024 року — тоді стовпчики термометрів показали +41,6°С.

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