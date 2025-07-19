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Зеленський посмертно нагородив двох підлітків з Бердянська орденом Свободи

Микита Ханганов (ліворуч) та Тигран Оганнісян (праворуч)Микита Ханганов (ліворуч) та Тигран Оганнісян (праворуч)

Президент України Володимир Зеленський підписав указ про нагородження орденом Свободи двох загиблих школярів із Бердянська — Тіграна Оганнісяна та Микиту Ханганова. Хлопців російські військові вбили 24 червня 2023 року на тимчасово окупованій території.

Про це йдеться в указі №500/2025, опублікованому на сайті глави держави.

Тігран Оганнісян був учнем школи №7, а Микита Ханганов — школи №1 у Бердянську, Запорізька область. В указі зазначено, що державну нагороду їм присвоїли посмертно — за громадянську мужність, патріотизм і відданість Україні, а також за відстоювання її суверенітету, незалежності та конституційних прав і свобод.

Орден Свободи — одна з найвищих державних нагород України, якою відзначають за особливі заслуги у справі зміцнення незалежності, демократії та захисту прав людини.

Нагадаємо, що 25 червня 2023 року проросійський колаборант Владислав Рогов заявив, що в окупованому Бердянську «ліквідували двох проукраїнських терористів». Одним із загиблих виявився 16-річний Тігран Оганнісян. За даними Медійної ініціативи за права людини, другим убитим був Микита Ханганов.

У мережі з’явилося останнє відео, яке записав Тігран перед смертю. На ньому він сказав: «Усе, це смерть, пацани. Прощавайте. Слава Україні», — після чого запис обірвався.

У жовтні 2024 року родичі Тіграна повідомили журналістам, що тіла хлопців так і не повернули родинам. Ймовірно, їх поховали у таємному місці.

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