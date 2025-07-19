Зеленський посмертно нагородив двох підлітків з Бердянська орденом Свободи

Микита Ханганов (ліворуч) та Тигран Оганнісян (праворуч)

Президент України Володимир Зеленський підписав указ про нагородження орденом Свободи двох загиблих школярів із Бердянська — Тіграна Оганнісяна та Микиту Ханганова. Хлопців російські військові вбили 24 червня 2023 року на тимчасово окупованій території.

Про це йдеться в указі №500/2025, опублікованому на сайті глави держави.

Тігран Оганнісян був учнем школи №7, а Микита Ханганов — школи №1 у Бердянську, Запорізька область. В указі зазначено, що державну нагороду їм присвоїли посмертно — за громадянську мужність, патріотизм і відданість Україні, а також за відстоювання її суверенітету, незалежності та конституційних прав і свобод.

Орден Свободи — одна з найвищих державних нагород України, якою відзначають за особливі заслуги у справі зміцнення незалежності, демократії та захисту прав людини.

Нагадаємо, що 25 червня 2023 року проросійський колаборант Владислав Рогов заявив, що в окупованому Бердянську «ліквідували двох проукраїнських терористів». Одним із загиблих виявився 16-річний Тігран Оганнісян. За даними Медійної ініціативи за права людини, другим убитим був Микита Ханганов.

У мережі з’явилося останнє відео, яке записав Тігран перед смертю. На ньому він сказав: «Усе, це смерть, пацани. Прощавайте. Слава Україні», — після чого запис обірвався.

У жовтні 2024 року родичі Тіграна повідомили журналістам, що тіла хлопців так і не повернули родинам. Ймовірно, їх поховали у таємному місці.