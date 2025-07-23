Кавуни в Україні подешевшали на 36% з минулого тижня
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- Катерина Середа
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23:00, 23 липня, 2025
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З минулої п'ятниці кавуни в Україні подешевшали на 36%, повідомляє ЛІГА.net з посиланням на галузеве видання EastFruit. Станом на 23 липня вартість кавунів з місцевих господарств коливається в межах 5-14 грн/кг залежно від якості продукції й обсягів партії.
На сьогодні відпускні ціни на кавуни вже в середньому на 28% нижчі, ніж наприкінці липня 2024 року.
Основною причиною здешевлення експерти називають стрімке зростання пропозиції баштанних через спеку, що прискорила дозрівання плодів. Водночас засуха, що фіксується в південних областях, негативно впливає на якість урожаю і посилює зниження ціни.
Ціни знижуються навіть попри скорочення загального виробництва цієї культури в Україні, зазначають експерти. Головний регіон вирощування кавунів, Херсонська область, досі перебуває під тимчасовою окупацією. В інших областях частина врожаю була втрачена через несприятливі погодні умови.
Однак виробники допускають подальше здешевлення через зростання пропозиції як місцевого, так і імпортного виробництва та невеликий попит.
Президент Української плодоовочевої асоціації Тарас Баштанник пояснює низькі ціни на кавуни тим, що цю культуру успішно вирощують у нетипових регіонах.
— Кавуни у нас вже і в Чернігівській області, і в Сумській, і у Волинській. Який там південь, – сказав він у подкасті Центру економічної стратегії.
Баштанник вважає кавуни "відносно простою культурою", що швидко дає результат. На його думку, кавуни приваблюють фермерів ще й тим, що "не вимагають сховищ", бо сезон споживання триває всього півтора місяця.
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