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Кавуни в Україні подешевшали на 36% з минулого тижня

Миколаївські кавуни, фото AgroPortalМиколаївські кавуни, фото AgroPortal

З минулої п'ятниці кавуни в Україні подешевшали на 36%, повідомляє ЛІГА.net з посиланням на галузеве видання EastFruit. Станом на 23 липня вартість кавунів з місцевих господарств коливається в межах 5-14 грн/кг залежно від якості продукції й обсягів партії. 

На сьогодні відпускні ціни на кавуни вже в середньому на 28% нижчі, ніж наприкінці липня 2024 року.

Основною причиною здешевлення експерти називають стрімке зростання пропозиції баштанних через спеку, що прискорила дозрівання плодів. Водночас засуха, що фіксується в південних областях, негативно впливає на якість урожаю і посилює зниження ціни.

Ціни знижуються навіть попри скорочення загального виробництва цієї культури в Україні, зазначають експерти. Головний регіон вирощування кавунів, Херсонська область, досі перебуває під тимчасовою окупацією. В інших областях частина врожаю була втрачена через несприятливі погодні умови.

Однак виробники допускають подальше здешевлення через зростання пропозиції як місцевого, так і імпортного виробництва та невеликий попит.

Президент Української плодоовочевої асоціації Тарас Баштанник пояснює низькі ціни на кавуни тим, що цю культуру успішно вирощують у нетипових регіонах. 

— Кавуни у нас вже і в Чернігівській області, і в Сумській, і у Волинській. Який там південь, – сказав він у подкасті Центру економічної стратегії. 

Баштанник вважає кавуни "відносно простою культурою", що швидко дає результат. На його думку, кавуни приваблюють фермерів ще й тим, що "не вимагають сховищ", бо сезон споживання триває всього півтора місяця.

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