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Студент з Миколаївщини став наймолодшим українцем, який одночасно навчається у 5 вишах

Студент з Миколаївщини став наймолодшим українцем, який навчається одразу в 5 вишах. Фото: Нацуніверситет кораблебудування ім. МакароваСтудент з Миколаївщини став наймолодшим українцем, який навчається одразу в 5 вишах. Фото: Нацуніверситет кораблебудування ім. Макарова

19-річний Артур Коваленко з Миколаївщини встановив національний рекорд — він став наймолодшим українцем, який одночасно навчається в п’яти університетах. 

Про це повідомили керівниця Національного реєстру рекордів України Лана Вєтрова та Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова.

Своє студентське життя Артур розпочав у 2022 році, вступивши до Київського національного університету імені Тараса Шевченка, де вивчав політологію. Але вирішив не зупинятися лише на одному напрямку.

Зараз Артур поєднує навчання одразу в п’яти закладах вищої освіти. Продовжує навчатися в Київському національному економічному університеті імені Вадима Гетьмана. Одночасно здобуває юридичну освіту в Київському університеті права НАН України, вивчає правоохоронну діяльність у Київському авіаційному інституті, історію та археологію — в Харківському національному університеті імені В. Н. Каразіна. А в НУК ім. адмірала Макарова навчається за спеціальністю «Національна безпека».

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Спеціально для Артура Національний реєстр рекордів відкрив нову номінацію «Наймолодший українець, який навчається одночасно в п’яти університетах».

Артур не лише рекордсмен, а й лауреат президентської премії, волонтер і автор книжки «Від роду до народу». Його родина всіляко підтримує хлопця.

— Син захотів, то ми тільки «за». Знаходили будь-які сили та кошти, аби втілити його мрію, — зазначив тато рекордсмена.

Артур в інтерв'ю «Суспільному» розповів, що його день проходить так, як і у всіх інших студентів. Проте навантаження більше, йому доводиться приділяти більше часу навчанню та предметам.

—  Але є внутрішня мотивація. Я сам себе мотивую, мене підтримують в цьому мої батьки, найближчі знайомі, друзі, родичі. Але переважно мотивація йде від мене самого. Це мені потрібно, мені потрібні знання, — зазначив Артур Коваленко.

Нагадаємо, заступник міністра освіти і науки Михайло Винницький радить студентам уважно зважувати рішення про вступ до магістратури, особливо якщо йдеться про ту саму спеціальність і той самий університет.

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