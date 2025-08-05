Сєнкевич пояснив, чому за 10 років у транспорті Миколаєві так і не зʼявився е-квиток: «Це дорого»

Мер Миколаєва пояснив чому не запроваджено електронний квиток. Фото: https://krokus.tv

Міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич пояснив, чому в місті досі не запроваджено електронний квиток у громадському транспорті. Він стверджує, що основна причина — висока вартість реалізації цього проєкту.

Про це мер Олександр Сєнкевич сказав під час пресконференції у міській раді у середу, 30 липня, пишуть «МикВісті».

Мер зокрема згадав досвід міста Львів, який так само, як і Миколаїв, роками впроваджував електронний квиток. На його реалізацію львівʼяни взяли кредит Європейського інвестиційного банку і лише у грудні 2023 року у місті запрацювала система «ЛеоКарт».

— Львів, здається, щоб реалізувати цей проєкт, використав на це 10 мільйонів євро. Перевірте це, я не готувався до цього питання. Насправді це дорого. Тому що в кожному тролейбусі та автобусі треба встановити електронний зчитувач, куди ви притискатимете QR-код чи картку миколаївця, — сказав Олександр Сєнкевич.

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Також для запровадження е-квитка важливо обліковувати пасажирів для прозорого фінансового потоку.

— Головне питання в створенні електронного квитка — це контроль кількості проїздів і відхід від кешу для водія. Тому що це один із корупційних ризиків. Людина, яка хоче купити, могла б оплатити кредитною карткою, карткою миколаївця, пенсіонери — використовувати свої посвідчення, а не показувати водію.

За словами Олександра Сєнкевича, місто має досвід співпраці з окремими компаніями, зокрема з Monobank, проте такі ініціативи не були комплексними.

— Частина компаній хоче це реалізувати, розмістивши QR-коди, але це не повноцінна історія. Ми мали таку історію з Monobank і електротрансом. Хочеться, якщо робити — то повноцінно, — додав він.

Першим кроком до впровадження електронного квитка у Миколаєві, каже мер, є закупівля нового транспорту з лічильниками пасажиропотоку.

— Сподіваюсь ми зможемо цей проєкт дописати і запропонувати нашим партнерам. Наприклад, Тайваню. Це не мрії, як то кажуть, треба просто трошки попрацювати, — сказав міський голова.

Як у Миколаєві впроваджували е-квиток?

Питання впровадження е-квитка у громадському транспорті Миколаєва обговорюється багато років. Вперше впровадити таку систему планували ще у 2016 році. У лютому 2017 року президент підписав закон, що передбачає впровадження е-квитка. Це дозволяє місцевим органам самоврядування створити автоматизовані системи оплати та повністю відмовитися від звичайних квитків та розрахунків готівкою.

У червні того ж року тодішній заступник міського голови з питань інфраструктури заявляв, що не знає, коли зможе реалізувати цей проєкт, але при цьому стверджував, що займався цим питанням із дня призначення на посаду.

У травні 2018 року мер Олександр Сєнкевич доручив чиновникам міськради запровадити е-квиток у найкоротші терміни. На той час цей проєкт, відповідно до Закону України, вже рік як мав діяти.

Ще через місяць, 1 червня 2018 року, мер Олександр Сенкевич та директор «Миколаївелектротрансу» Володимир Євтушенко підписали меморандум із компанією Visa про запуск пілотного проєкту щодо впровадження електронного квитка.

Тодішній начальник управління транспорту міської ради Олег Манушевич обіцяв до кінця 2018 року впровадити систему е-квитка не тільки на комунальному електротранспорті, а й у приватних маршрутках. Однак до кінця року цього не сталося.

У листопаді 2020 року у Миколаєві представили проєкти щодо впровадження електронного квитка у міському транспорті. Проте станом на липень 2023 року такий проект й досі не запрацював у Миколаєві.

У березні 2024 року начальник відділу стандартизації Дмитро Канарський пояснив, що відсутність впровадження електронного квитка пов'язана з відсутністю бюджетного фінансування на цю ініціативу. Він зазначив, що міська влада планувала, що приватні інвестори вкладуть кошти у розвиток системи та будуть забирати частину прибутку, але жодна з цих угод не була укладена.