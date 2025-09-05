Інспекція освітніх закладів: представники обласної ради відвідали Антонівський мистецький ліцей

У середу, 3 вересня, заступник голови Миколаївської обласної ради Денис Андрєєв разом із головою постійної комісії з питань науки і освіти Євгеном Горбуровим та директором Агенції регіонального розвитку Миколаївської області Євгеном Бабковим ознайомилися з готовністю КЗ «Антонівський мистецький ліцей» Миколаївської обласної ради до нового навчального року. Під час візиту обговорили результати підготовки, створені умови для навчання дітей та потреби, які залишаються актуальними.

Ліцей має сучасну матеріально-технічну базу для учнів. Крім загальноосвітніх дисциплін, діти тут опановують вебдизайн, графіку та інші мистецькі напрями.

Оглянули завершальний етап ремонту даху харчоблоку та ігрового корпусу ліцею. Роботи виконані завдяки залученню донорських коштів через Агенцію регіонального розвитку. Також у котельні та пральні триває ремонт за підтримки благодійного фонду Рокада. Водночас заклад потребує облаштування подвір’я асфальтовим покриттям і встановлення системи очищення води.

«Ми уважно стежимо за тим, щоб освітні заклади Миколаївщини отримували належну підтримку. Наше головне завдання – створити безпечні й комфортні умови для навчання та розвитку дітей. Сьогодні також передали учням спортивний інвентар та термопот для гарячих напоїв», – зазначив Денис Андрєєв.

На території закладу також перебувають вихованці Миколаївського центру соціально-психологічної реабілітації дітей – сироти та діти, які опинилися у складних життєвих обставинах. Під час візиту звернули увагу на окремі аспекти, пов’язані з їхнім розміщенням, харчуванням і користуванням майном. Ці питання розглянуть на найближчому засіданні профільної комісії, де напрацюють відповідні рекомендації та передадуть їх до обласної військової адміністрації.

Представники обласної ради відвідали Антонівський мистецький ліцей

