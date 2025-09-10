«Продовжуємо посилювати міжнародну співпрацю»: Миколаївщину відвідала Міністр вищої освіти та науки Данії

Миколаївську область відвідала Міністр вищої освіти та науки Данії. Фото: Миколаївська ОДА

У вівторок, 9 вересня, з робочим візитом Миколаївщину відвідала Міністр вищої освіти і науки Данії Крістіна Егелунд разом із данською делегацією.

Про це повідомляє Миколаївська обласна військова адміністрація.

Однією з ключових локацій став Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова, адже саме з цим закладом Данія реалізує важливі освітні та наукові проєкти.

Завдяки підтримці данських партнерів у 2025 році буде відновлено пошкоджену внаслідок обстрілів будівлю університету. Датська організація «Інженери без кордонів» спрямує понад 700 тис. євро на будівництво нового укриття. Також коштом данського Університету міста Ольборг уже виділено 1,4 млн євро для спільних проєктів із НУК.

У зустрічі взяли участь начальник Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім, голова Офісу Посольства Королівства Данія в Миколаєві Якоб Торрільд Хансен, миколаївський міський голова Олександр Сєнкевич, ректор Університету міста Ольборг Пер Нільсон, ректор Університету Південної Данії Єнс Рінгсмоз, ректор Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова Євген Трушляков, представники данської організації «Інженери без кордонів», експерти агенції регіонального розвитку Миколаївської області та миколаївські науковці.

Як зазначила Крістіна Егелунд, співпраця двох університетів може стати неймовірно корисною для обох країн.

«Сподіваюся, результатом цієї зустрічі стане не лише посилення співпраці, а й можливість глибше зануритися у конкретні напрями нашої спільної діяльності. Для цього важливо зрозуміти потреби — тільки так можна працювати ефективно», — сказала вона.

Начальник Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім наголосив на важливості підтримки від Данії.

«Ми з Данією разом із березня 2022 року, і це вже не просто співпраця, а справжня синергія. Від гуманітарної допомоги ми перейшли до стратегічного рівня — розвитку науки, технологій та інновацій. Україна має сильні позиції в цифровізації та ІТ, наші студенти швидко створюють проєкти, ми розвиваємо ІТ-кластер і defense-tech. Це win-win ситуація для Миколаївщини й Данії, ми відкриті до спільної роботи та готові ділитися досвідом і проєктами з нашими союзниками й друзями», — сказав Віталій Кім.

Ректор Ольборгського університету Пер Нільсен зазначив, що його справді вразило прагнення миколаївців трансформувати університет та бажання перетворити класичний університет на заклад, який буде повністю спрямований на підвищення рівня досліджень та стане хабом інновацій.

«Я вважаю, що це справді чудовий план, адже саме цього зараз потребує час, і цього прагнуть університети, передусім у нашій частині світу — в Європі. Ми всі намагаємося стати кращими в інноваціях. І ми можемо бачити на прикладі України, як вам вдалося змінити інноваційний цикл - із дуже тривалого на порівняно короткий. І я думаю, що ми як університети маємо вчитися цьому», — зазначив він.

Крім того, під час зустрічі відбулося урочисте підписання меморандуму про співпрацю між НУК ім. адмірала Макарова та Університетом Південної Данії. Угода передбачає спільну розробку автономного морського судна. Дякуємо нашим партнерам та продовжуємо працювати далі.

