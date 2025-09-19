У Миколаєві дітям безкоштовно встановили понад пів сотні слухових апаратів

У Миколаєві дітям безкоштовно встановлюють слухові апарати. Фото: міськрада

У Миколаєві діти безкоштовно отримали 56 слухових апаратів в рамках міської програми.

Про це повідомили в пресслужбі міськради.

З 2019 по 2024 рік за кошти міського бюджету встановили 49 апаратів. У 2025 році вперше прилади надала держава: за поставками Міністерства охорони здоров’я дітям встановили ще 7 апаратів, серед них один комплект на обидва вуха.

— Це покращило їхнє життя та комунікацію із зовнішнім світом, — зазначила медичний директор дитячої лікарні Людмила Філіпова.

Вона також пояснила, як потрапити до програми:

— Якщо у дитини є вада слуху, отоларингологи комунікують з обласним сурдологом. Після діагностики підбирається необхідний апарат. Нам надають списки, і ми, виходячи з потреби, закуповуємо слухові апарати для пацієнтів, які перебувають на обліку, – додала Людмила Філіпова.

Нагадаємо, що на 2024 рік у Миколаєві на встановлення слухових апаратів дорослим та дітям витратили з міського бюджету більше 400 тисяч гривень.