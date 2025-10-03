  • пʼятниця

На 4 жовтня у Миколаївській області синоптики прогнозують дощі

На 4 жовтня у Миколаївській області прогнозують дощі. Фото: «МикВісті»На 4 жовтня у Миколаївській області прогнозують дощі. Фото: «МикВісті»

За прогнозами синоптиків, 4 жовтня у Миколаївській області буде хмарно та пройдуть дощі, місцями значні.

Вітер змінюватиме напрямок з північно-східного на південно-східний, швидкість сягатиме 9–14 метрів за секунду, повідомляє Миколаївський обласний центр з гідрометеорології.

Температура повітря в області вночі становитиме +7…+12°С, удень +13…+18°С. У Миколаєві вночі очікується +9…+11°С, вдень +16…+18°С.

Синоптики також попереджають про високу пожежну небезпеку 4 жовтня: у Миколаєві та Очакові очікується IV клас. На півдні області та на узбережжі погодні умови сприятимуть виникненню й поширенню пожеж в екосистемах, на решті території ймовірність їх виникнення буде низькою, але за наявності джерел займання ризик зберігається.

